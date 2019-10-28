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林榮松獲頒玉山僑務專業獎章 吳新興肯定對臺灣貢獻

2019-10-28 12:26聯合新聞網 台北訊

吳新興（右）頒發玉山僑務專業獎章予林榮松（左）。圖／僑委會
吳新興（右）頒發玉山僑務專業獎章予林榮松（左）。圖／僑委會
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僑務諮詢委員林榮松為大洛杉磯臺灣會館創會會長，奠定洛杉磯僑胞團結發展的根基，多年來號召僑界共同支持政府，協助推動僑務工作，此外更多次前往日內瓦聲援臺灣參與世界衛生大會。僑務委員會於25日由委員長吳新興頒發玉山僑務專業獎章予林榮松，以表彰他在僑社及對政府的貢獻。

吳新興表示，林榮松為玉山獎章的第四位得主，感謝他長期以來在海外對僑務工作及拓展國民外交的奉獻與支持。他說，林榮松除運用本身醫療專業，讓國際社會看到臺灣外，他對於洛杉磯僑社最大的工作，莫過於是籌建大洛杉磯臺灣會館，使海外臺灣人在洛杉磯有個溫暖的家，且熱心投入僑社事務，並協助推動僑務工作。吳新興期許林榮松未來能在海外持續協助推展臺灣，也讓世界更加認識臺灣。

林榮松感謝僑委會對他的肯定，也感謝各界對他的支持，讓他能持續在僑界奉獻心力。對他來說，他的人生是充滿色彩的，除了以本身醫療專業協助義診外，臺灣的自由民主更是讓他引以為傲的，也是讓世界看到臺灣的基石。自2000年起，林榮松擔任兩屆僑務委員，他正是因為在僑界服務過，才深刻體認到「老僑」、「新僑」並不是兩條平行線，對僑胞們來說，臺灣尊重自由、民主、人權與法治等，是大家認同的理念。林榮松強調，海外僑務榮譽職人員要促成並維持僑社的和諧，也要以自身資源及力量保衛臺灣安全。

林榮松出生高雄茄萣，因成績優秀考取高雄醫學院，畢業後在高醫附醫擔任婦產科醫師，後來赴美接受麻醉科專業訓練，現為一名優秀的麻醉科醫師。他曾任北美洲臺灣人醫師協會總會會長與南加分會會長，長期參與國際義診，以他的專業及愛心，協助推動醫療外交，提升臺灣國際形象。

本次典禮林榮松夫人石秀文、總統府資政吳澧培、總統府國策顧問張富美及民進黨美西黨部主任委員許維鈞、僑委會副委員長高建智、呂元榮、主任秘書張良民及各級主管到場同賀。

吳新興期許林榮松未來能在海外持續協助推展臺灣，也讓世界更加認識臺灣。圖／僑委會
吳新興期許林榮松未來能在海外持續協助推展臺灣，也讓世界更加認識臺灣。圖／僑委會
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吳新興頒發玉山僑務榮譽獎章予林榮松，左起許維鈞、石秀文、張富美、吳澧培、林榮松、...
吳新興頒發玉山僑務榮譽獎章予林榮松，左起許維鈞、石秀文、張富美、吳澧培、林榮松、吳新興、高建智、呂元榮及張良民。圖／僑委會
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林榮松強調，海外僑務榮譽職人員要促成並維持僑社的和諧，也要以自身資源及力量保衛臺...
林榮松強調，海外僑務榮譽職人員要促成並維持僑社的和諧，也要以自身資源及力量保衛臺灣安全。圖／僑委會
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吳新興僑委會

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