遠東走路做公益 推動台灣教育 把步伐轉換為台灣教育推進的動力

「70 有愛 遠東 HAPPY GO」活動，邀民眾一起每天健走7000步做公益。圖／遠東集團 提供 分享 facebook

參加路跑也能做公益抽大獎！今年遠東馬拉松6千多位跑友踴躍參與「70有愛 遠東HAPPY GO」快樂走路做公益活動，響應遠東捐贈 HAPPY GO 點數 700萬點給均一平台教育基金會目標，把跑友步伐轉換為台灣教育推進動力，還有機會抽中iPhone 11等大獎。

遠東新世紀三度榮獲《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎「CSR大調查—傳產製造組首獎」殊榮，今年適逢集團70周年慶，「遠東新世紀經典馬拉松」被做為大型重要公益活動指標。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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「70 有愛 遠東 HAPPY GO」活動，邀民眾一起每天樂活健走7000步做公益，只要在 10月31日前累積 50 億步，遠東將捐贈 HAPPY GO 點數 700 萬點給均一平台教育基金會，把大家的步伐轉換為台灣教育推進的動力。

馬拉松賽事當天，跑友到公益攤位熱烈下載「HAPPY GO App」，開啟App紀錄步數後，只要達到7000步就能完成公益挑戰，不少跑友拿著得獎獎盃到攤位下載App，為台灣教育貢獻心力。

只要完成每日7000 步目標，除能當日抽遠東禮券，還可在活動結束後抽 iPhone 11、東京機票、電動機車等大獎，達標天數越多，中獎機率越高！

跑友完賽後，為「HAPPY GO」每天7000步公益活動捐出步數做愛心。圖／張念慈 提供 分享 facebook

最接地氣、CP值超高「遠東新世紀馬拉松」 讓6千跑友看見最美風景

被路跑界譽為「每年必來朝聖」的第十一屆「遠東新世紀經典馬拉松」，今年10月26日延續過往最接地氣、CP值超高傳統，在新竹縣熱鬧登場，吸引6196位跑友參與，有醫生跑友揹著AED設備邊跑邊宣導、有爺爺奶奶帶孫子孫女跑，「遠東馬」成功跑出在地最美的風土人情。

遠東新世紀馬拉松賽今年共吸引6196人報名。圖／張念慈 提供 分享 facebook

最美風土人情 一網打盡

「遠東新世紀馬拉松」自舉辦以來，規模不斷成長、參加人數持續增加，不僅真正做到促進居民身體健康、敦親睦鄰、自然推廣在地美食與美景，也把新竹最美的風土人情完全展現，宛如歡樂嘉年華。

路線規劃上，除考量減少交通衝擊及降低用路人不便外，也推廣新埔田園風光、在地文化及客家美食，除讓跑者縱橫田園阡陌聞稻香，也路過新埔客家居民信仰中心「義民廟」來趟心靈的洗禮，今年特別規劃箭竹窩路段，推廣在地的客家人文及農產品，分享旅遊私房景點。

遠東馬拉松是企業社會責任典範

103年第六屆開始活動，結合伊甸基金會、華山基金會、家扶中心等愛心團體募集跑友愛心協助弱勢團體，連續5年共募得77萬元。今年與新埔華山基金會結合，發動公益募捐，幫助鎮內孤獨老人。每年活動皆同時辦理園遊會，販賣在地農特產、客家美食，提供產業平台，讓在地特色能往外推銷。

KPMG安侯永續發展團隊引介公益投資社會報酬分析框架，評估遠東新世紀經典馬拉松賽的社會報酬，發現SROI高達8.19，換言之，每投入1元成本，可創造8.19元的社會效益。參賽者在健康價值、人際關係、滿足感及成就感上，都有所提升，「遠東馬拉松」已昇華為善盡「企業社會責任」典範。

拔河、籃球賽 遠東團結力展現

除了路跑賽，「遠東集團聯誼會活動」也同步舉行，舉辦拔河賽、籃球友誼賽，促進關係企業同仁友誼，遠東集團副董事長徐旭平、創新長徐國安等人與會，更受到員工熱情邀約合影。