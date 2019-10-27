聯合報一周大事10/20~10/26
國內：
20日：中華隊以5:4擊敗日本隊，苦等18年的第五座棒球亞錦賽冠軍終於到手。
23日：鐵道局初步規畫高鐵從南港延伸至宜蘭，估將耗資995億元，行車時間13分鐘，交通部將該案直接併入原北宜直鐵案，學者質疑是為選舉跳過可行性評估審查。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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26日：去年在台灣犯下港女箱屍命案的凶嫌陳同佳23日出獄，表示願來台受審服刑，引發港台軒然大波。陸委會26日回應港府聲明指出，我方已指定單一窗口給港方，陳同佳與家屬來台並無障礙。
國外：
23日：英國警方在艾薩克斯郡格雷斯市發現一輛冷凍貨櫃車內有39具屍體，逮捕25歲的北愛爾蘭駕駛，原本傳出死者全為中國大陸籍，共31男8女，但英國BBC報導，部分死者可能是透過人蛇集團偷渡入境的越南人。
24日：美國副總統潘斯針對美中關係發表演說，他稱台灣為中華文化與民主的燈塔；此外，中國大陸過去一年以金援外交，勸誘另外兩國從承認台北轉向承認北京，呼籲國際社會與台灣交往，維護區域和平。
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