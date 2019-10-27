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聯合報一周大事10/20~10/26

2019-10-27 06:02聯合報 綜合報導

中華隊5比4擊敗日本隊拿下亞錦賽總冠軍。 記者黃仲裕／攝影
中華隊5比4擊敗日本隊拿下亞錦賽總冠軍。 記者黃仲裕／攝影
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國內：

20日：中華隊以5:4擊敗日本隊，苦等18年的第五座棒球亞錦賽冠軍終於到手。

23日：鐵道局初步規畫高鐵從南港延伸至宜蘭，估將耗資995億元，行車時間13分鐘，交通部將該案直接併入原北宜直鐵案，學者質疑是為選舉跳過可行性評估審查。

26日：去年在台灣犯下港女箱屍命案的凶嫌陳同佳23日出獄，表示願來台受審服刑，引發港台軒然大波。陸委會26日回應港府聲明指出，我方已指定單一窗口給港方，陳同佳與家屬來台並無障礙。

國外：

23日：英國警方在艾薩克斯郡格雷斯市發現一輛冷凍貨櫃車內有39具屍體，逮捕25歲的北愛爾蘭駕駛，原本傳出死者全為中國大陸籍，共31男8女，但英國BBC報導，部分死者可能是透過人蛇集團偷渡入境的越南人。

24日：美國副總統潘斯針對美中關係發表演說，他稱台灣為中華文化與民主的燈塔；此外，中國大陸過去一年以金援外交，勸誘另外兩國從承認台北轉向承認北京，呼籲國際社會與台灣交往，維護區域和平。

陳同佳英國潘斯

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