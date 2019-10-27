故宮南院購票率低遭批 為什麼大英博物館卻可免門票？
故宮南院祭出多項免門票優惠，成功刺激入館人數，今年有望衝破百萬人次；卻也遭立委批評指故宮南院購票率低，十名觀眾僅一名購票入館。公立博物館負有推廣藝文的社會責任，「該不該收門票費」是近年熱門國際議題，也考驗博物館經營者的智慧。
立委日前質詢故宮，指故宮南院購票率只剩一成，10名觀眾僅一名購票入館。故宮則回應，故宮祭出各種免門票優惠政策，讓故宮南院觀眾大增，今年截至10月中累計87萬參觀人次，超越去年一整年的76萬參觀人次。故宮南院政策是「先入園、再入館、再購票看展」，也就是入館免費，看特展再收錢。
放眼包含故宮的世界五大博物館，大英博物館、紐約大都會美術館，採入館、常設展免門票，特展才收費。羅浮宮、俄羅斯冬宮收費，但羅浮宮的朗斯分館因位在法國北部小鎮，改採免門票。紐約大都會去年嘗試對非紐約市民收取門票，批評聲浪迄今未息。
英國多數公立博物館，從大英到參觀人數不輸大英的泰德現代美術館、國家藝廊、V&A等皆採免門票，改在入口處放「捐獻箱」，讓觀眾「自願付門票」。
台灣卻走反方向。近年成立的公立博物館即使位在非都會區，也必須收門票。公立博物館如高美館，過去不收門票，近年轉型行政法人改收門票。故宮南院推免門票優惠，卻遭立委質疑。
公立博物館該不該免門票?國外曾針對此一議題做長期追蹤，發現免門票的確可以刺激在地觀眾一再遊逛博物館；但對於非博物館觀眾或外國觀光客而言，免門票並非讓他們進博物館的原因。
根據此一研究，美國大都會美術館去年調整政策，僅對紐約市市民與鄰近三州的青少年實施免門票，想兼顧公共利益與觀光效益，卻引起批評聲浪。而大英博物館數年前因政府預算減少，傳出有意取消免門票，消息一出引發公眾抗議，還是回到「歡迎捐獻」的免門票政策。
故宮院長吳密察透露，嘉義相關人士一直爭取讓當地民眾永久免故宮南院門票，一如美國大都會對紐約市民實施免門票，但故宮迄今仍不敢答應，只能採暫時性的免費方案。
甫開幕的國立台灣史前博物館南科考古館非處都會區，門票訂為八十元。館長王長華表示，過去公立博物館多不收費，或只收象徵性的「銅板價」。但自從公立博物館推動自償率，博物館必須向財政部提出財務規劃，迫於財務壓力「沒有不收門票的空間」。因此，近十年成立的公立博物館往往必須收門票費，卻面臨觀眾不買單的壓力。她擔憂，政府對於公立博物館的經營策略，過度重視門票收入，忽略了博物館應有的社會責任。
吳密察認為，台灣民眾並未建立「付錢看博物館」的觀念，尤其是人文藝術類博物館。故宮南院位置「可及性不高」，目前只能「先搶救入館人數」。
但高美館館長李玉玲認為，收門票可以培養觀眾「藝文體驗付費」概念，也會帶動博物館服務升級。博物館可以擬定靈活多變的門票政策。如高美館推會員制，會員只要繳會費，不僅可以一年內無限制免費入館、還享有特展門票和購物的優惠。
英國博物館可以免收門票，是因為有大量企業的長期贊助；在英美，博物館為了爭取私人捐助，經常舉辦募款餐會。王長華觀察，台灣企業對博物館的贊助多採「邀偏鄉學童逛博物館」、缺乏長期贊助博物館經費的觀念，導致博物館的生財之道，只能靠門票和文創收入。吳密察也認為，歐美企業家贊助人文設施的觀念，台灣還需要時間培養。
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