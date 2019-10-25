300場科普活動免費玩到飽 中研院Open House明登場

2019-10-25 04:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



台灣最盛大的科學嘉年華「中央研究院院區開放活動（Open House）」，將於明天(26日)盛大展開，今年加碼推出「黑洞主題特展」，加上全院各個研究所及中心規劃超過300場科普及社普活動，深入淺出帶觀眾認識中研院基礎研究，與科學零距離。

2019年，是天文史上關鍵的一年，中研院天文及天文物理所參與的「事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）計劃」成功獲取第一張黑洞影像，榮獲有科學界奧斯卡之稱的「基礎物理突破獎」，此為台灣首次有研究團隊獲此殊榮。今年院區開放主題演講邀請參與觀測的本院天文及天文物理研究所賀曾樸院士、陳明堂研究員，為大家解密人類史上「前所未見的黑洞現形記」。

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黑洞主題特展包括主題演講、遊戲區、汲取知識區、科普講座區，以及導覽賞析區，現場模擬如何用重力波偵測黑洞，還有大型的黑洞動態浮空投影。

中研院舉行「院區開放」已經22年，去年適逢90週年院慶，創下超越16萬人次參觀紀錄。今年除了神秘的黑洞特展之外，院內各個研究所及中心、展覽館策劃各式各樣的展示、演講或實作內容，本院實驗室、儀器設備等專業設施也將敞開大門。各活動都提供參加對象的年齡層建議，讓大家無論從兒童到成年人，都能汲取科學的養分、感受研究的趣味。

例如基因體研究中心開放參觀「超高速新藥篩選實驗室」，這是亞洲第一部超高速篩檢儀器，利用機械手臂取代人工篩選，一日內就能完成百萬種藥物試驗。位於物理所「量子電子元件實驗室」，需要在極低溫、及嚴謹的電磁波屏蔽環境下進行，可一睹量子電子元件的製程與設備。全球共13處「網格計算中心」，亞洲首座就設置在中研院，究竟這處神秘的地下室，如何被打造為擁有強大運算能力的虛擬超級電腦？院區開放當天開箱揭曉。

「埋葬蟲」、「神奇寶貝魩仔魚」、「綠島水行俠」是什麼？中研院生物多樣性研究中心展示各式新奇的生物研究；細胞與個體生物學研究則介紹冰雪聰明的章魚、愛泡溫泉的烏龜怪方蟹及露脊鼠海豚，讓大家近距離接觸臺灣週遭海域的海洋生物，當天在細生所另舉辦「蟑螂為何打架」科普演講，歡迎父母帶孩子來一探究竟。

歷史文物陳列館策畫「尋找院內驚奇寶藏」，將數理、生命、人文三大領域藏品於開放博物館平台內，邀請玩家尋寶拿贈品，六歲以上即可參加。台灣考古館宛如走進地底時光隧道，還可發掘模擬土層，十歲以下孩童建議由家長陪同，讓孩子化身考古學家，探索史前文化。

對社會科學有興趣的你，也別錯過人社中心舉辦「超級英雄的奇幻政治思想世界」講座──「自由秩序難兩全？你隊長派還是鋼鐵人派」、「彈指死一半：薩諾斯救地球的終極道德難題」、「被壓迫者的國度：黑豹可以公民不服從嗎？ 」，每場次30分鐘。