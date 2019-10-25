親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
高鐵擬延伸宜蘭
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

美副總統潘斯演說再批陸 呼籲國際社會與台交往

300場科普活動免費玩到飽 中研院Open House明登場

2019-10-25 04:12聯合報 記者陳宛茜／即時報導

台灣最盛大的科學嘉年華「中央研究院院區開放活動（Open House）」，將於明天(26日)盛大展開，今年加碼推出「黑洞主題特展」，加上全院各個研究所及中心規劃超過300場科普及社普活動，深入淺出帶觀眾認識中研院基礎研究，與科學零距離。

2019年，是天文史上關鍵的一年，中研院天文及天文物理所參與的「事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope, EHT）計劃」成功獲取第一張黑洞影像，榮獲有科學界奧斯卡之稱的「基礎物理突破獎」，此為台灣首次有研究團隊獲此殊榮。今年院區開放主題演講邀請參與觀測的本院天文及天文物理研究所賀曾樸院士、陳明堂研究員，為大家解密人類史上「前所未見的黑洞現形記」。

黑洞主題特展包括主題演講、遊戲區、汲取知識區、科普講座區，以及導覽賞析區，現場模擬如何用重力波偵測黑洞，還有大型的黑洞動態浮空投影。

中研院舉行「院區開放」已經22年，去年適逢90週年院慶，創下超越16萬人次參觀紀錄。今年除了神秘的黑洞特展之外，院內各個研究所及中心、展覽館策劃各式各樣的展示、演講或實作內容，本院實驗室、儀器設備等專業設施也將敞開大門。各活動都提供參加對象的年齡層建議，讓大家無論從兒童到成年人，都能汲取科學的養分、感受研究的趣味。

例如基因體研究中心開放參觀「超高速新藥篩選實驗室」，這是亞洲第一部超高速篩檢儀器，利用機械手臂取代人工篩選，一日內就能完成百萬種藥物試驗。位於物理所「量子電子元件實驗室」，需要在極低溫、及嚴謹的電磁波屏蔽環境下進行，可一睹量子電子元件的製程與設備。全球共13處「網格計算中心」，亞洲首座就設置在中研院，究竟這處神秘的地下室，如何被打造為擁有強大運算能力的虛擬超級電腦？院區開放當天開箱揭曉。

「埋葬蟲」、「神奇寶貝魩仔魚」、「綠島水行俠」是什麼？中研院生物多樣性研究中心展示各式新奇的生物研究；細胞與個體生物學研究則介紹冰雪聰明的章魚、愛泡溫泉的烏龜怪方蟹及露脊鼠海豚，讓大家近距離接觸臺灣週遭海域的海洋生物，當天在細生所另舉辦「蟑螂為何打架」科普演講，歡迎父母帶孩子來一探究竟。

歷史文物陳列館策畫「尋找院內驚奇寶藏」，將數理、生命、人文三大領域藏品於開放博物館平台內，邀請玩家尋寶拿贈品，六歲以上即可參加。台灣考古館宛如走進地底時光隧道，還可發掘模擬土層，十歲以下孩童建議由家長陪同，讓孩子化身考古學家，探索史前文化。

對社會科學有興趣的你，也別錯過人社中心舉辦「超級英雄的奇幻政治思想世界」講座──「自由秩序難兩全？你隊長派還是鋼鐵人派」、「彈指死一半：薩諾斯救地球的終極道德難題」、「被壓迫者的國度：黑豹可以公民不服從嗎？ 」，每場次30分鐘。

300場科普、社普活動該怎麼選？可上院區開放官網：https://openhouse.sinica.edu.tw/，下載電子版導覽地圖，當日也可至各接待處索取活動導覽摺頁。

中研院院區開放地圖。圖/中研院提供
中研院院區開放地圖。圖/中研院提供
分享

黑洞中研院

相關新聞

政院修國賠法：開放山林水域 責任自負

2019-10-24 23:50

山搜付費 明年6月統一標準

2019-10-24 23:55

登山險緊急救援費 6狀況不理賠

2019-10-24 23:53

蕭滋之妻 音樂教育家吳漪曼辭世

2019-10-24 23:38

告別「媽寶國家」 政院修法：開放山林、責任自負

2019-10-24 19:29

影／國賠法修法 若不顧警告執意涉險登山「不國賠」

2019-10-24 18:49

分析蛾類資料庫 AI助昆蟲保育

2019-10-24 16:06

國家公園若有警示 民眾冒險登山遇難不國賠

2019-10-24 14:39

山林設施委託管理傷人 法務部修法「國家要賠」

2019-10-24 12:16

《狂飆一夢》：不曾被記得的民主「基層」

2019-10-24 11:55

國家公園內若有警示 民眾恣意冒險遇難不國賠

2019-10-24 11:54

集集樟腦出張所建築群 文化部核定為再造歷史現場計畫

2019-10-24 11:45

新版第三航廈 桃機下午向交通部報告重點曝光

2019-10-24 09:56

無照違法外送 戶戶送、快點外送勒令歇業

2019-10-24 00:02

美食外送 勞動部：改善App別搶單疊單

2019-10-23 23:54

韓國瑜批風涼話 陳吉仲反嗆：選舉才趕快請假到產地

2019-10-22 19:33

患癌症險破產 房貸成全家希望

2019-10-24 00:00

原來就「飾」美 10月27日樹林免費體驗

2019-10-23 09:56

新鮮人貸款當店長，回本速度超出期待！

2019-10-15 00:00
看更多

熱門文章

堅持港女命案政策沒轉彎 徐國勇嗆記者講話客氣一點

2019-10-24 09:44

不是裸退！王金平明發表告別演說 為44年立院生涯畫句點

2019-10-24 11:11

擔心安全帽壓壞髮型？ 台南議員要警方「盡量勸導就好」

2019-10-24 09:10

陳同佳案／徐國勇飆記者！她說部長沒那麼大，記者也沒那麼小

2019-10-24 13:14

韓國瑜網路討論度勝過蔡英文 名嘴一句話嚇壞劉寶傑

2019-10-24 10:00

不只陳同佳 這5件事蔡政府的髮夾彎可大了

2019-10-24 08:00

港媒：蔡英文政府，你們正在消費的是一屍兩命

2019-10-24 09:32

謝龍介再揭黑韓產業鏈 指應是綠營被嚇到了

2019-10-24 16:26

怕陳同佳來台變政治籌碼 陳明通：我勸管牧師少講兩句

2019-10-24 09:48

陳同佳案／火氣未消？ 徐國勇再槓國民黨立委

2019-10-24 11:42

【重磅快評】蔡政府「假鬼假怪」 陳同佳「心情麻麻」

2019-10-24 09:23

鋼鐵聞人姚武年告別式 蔡英文未與吳敦義、韓國瑜同場

2019-10-24 10:04

韓國瑜傾聽之旅 楊秋興酸：要選總統才來傾聴，太離譜

2019-10-24 11:29

沒台灣就沒中華民國 陳芳明：希望馬英九不要又哭了

2019-10-24 15:03

告別「媽寶國家」 政院修法：開放山林、責任自負

2019-10-24 19:29

林濁水：韓國瑜民調跌得快猛久 與朱洪比都冠軍

2019-10-24 15:22

評陳同佳案 柯文哲諷刺：拿司法當工具玩過頭

2019-10-24 10:42

新版第三航廈 桃機下午向交通部報告重點曝光

2019-10-24 09:56

報告陳同佳案 徐國勇與媒體記者爆口角

2019-10-24 09:50

管浩鳴：理律事務所將為陳同佳打官司

2019-10-24 18:31

馬英九：民進黨全力消滅中華民國 蔡英文是流亡總統？

2019-10-24 11:06

徐國勇稱見管浩鳴不知要談陳同佳 扁：可信度幾近於零

2019-10-24 18:51

美學者預測 蔡英文可能勝選的主要原因有兩個

2019-10-24 09:22

高鐵東延為選舉？ 工程會主委以宜蘭人感受這樣回

2019-10-24 09:37

韓國瑜沒當選等於零！派系大老批國民黨「只想爭位子」

2019-10-24 11:51

影／陳同佳案爆氣 徐國勇嗆許毓仁：不要戴部長帽子！

2019-10-24 17:16

婉拒輔選韓國瑜 王金平：支持他做好市長

2019-10-24 15:38

韓國瑜民調大幅落後？ 包正豪：看不出來有這麼無可救藥

2019-10-24 11:47

【重磅快評】蔡政府別盤算把陳同佳煉成芒果乾

2019-10-24 09:34

陳明通：已建好投案窗口 陳同佳可來投案了

2019-10-24 12:58

幫海陸與特戰練兵？館長：思考過後決定放棄

2019-10-24 22:26

陳同佳不能自行來台投案？ 陳明通：旁邊坐殺人犯會嚇死

2019-10-24 14:03

民調未反映韓粉熱度 謝：民調失準

2019-10-24 13:53

陳同佳若來台受審 外傳委任超國界法律專家

2019-10-24 11:06

媒體民調 蔡英文領先韓國瑜11.9百分點

2019-10-24 12:27

【重磅快評】高鐵東延宜蘭不是夢？

2019-10-24 09:47

【即時短評】陳同佳事件 政府自斷跨境打擊犯罪活路

2019-10-24 15:31

蔡壁如排不分區第一？柯文哲：血滴子戰白海豚、綠喬王

2019-10-24 17:42

高鐵延宜蘭竟跳過可行性評估？ 王國材這麼回

2019-10-24 10:22

沒戴安全帽要警方先勸導 台南議員澄清：沒說不能開單

2019-10-24 12:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top