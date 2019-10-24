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蕭滋之妻 音樂教育家吳漪曼辭世

2019-10-24 23:38聯合報 記者何定照／即時報導

音樂教育家、鋼琴家吳漪曼今早辭世，享壽88歲。消息傳出，音樂界都很不捨。

吳漪曼是音樂教育家吳伯超之女，丈夫是知名的莫札特權威蕭滋（Robert Scholz），三人都對台灣音樂教育貢獻良多。

吳漪曼祖籍江蘇無錫，父親吳伯超終身奉獻音樂教育，在她出生滿月後即前往比利時留學，直到吳漪曼五歲時才返國，啟蒙她音樂學習。1947年，吳漪曼考入國立音樂院，主修鋼琴。

1948年底，吳漪曼隨母來台，時任中國國立音樂院院長的吳伯超，為勘查遷校可能性搭乘太平輪來台灣，經舟山群島海面不幸遇難，年僅46歲。同年，吳漪曼以同等學力進入師範大學音樂系，就讀二年級，並在翌年獲美國天主教玫瑰崗大學全額獎學金，出國深造，之後就讀慈母大學，並赴西班牙馬德里，師承古畢列，1956年又進入比利時布魯塞爾皇家音樂院。

11年後，吳漪曼返台任教於母校師大音樂系，開始為台灣音樂教育貢獻心力；之後也陸續至文化大學、光仁小學音樂班教學。

1963年，吳漪曼結識來台擔任交換教授的蕭滋，當時蕭滋接任師大、台灣省立交響樂團與國立藝專的課程與指揮，對吳漪曼一見鍾情。一年後，由於蕭滋的傑出成果，台灣音樂界大力挽留，兩人也在1969年結婚，此後相互扶持23年。

1986年蕭滋辭世後，吳漪曼繼續為音樂教育鞠躬盡瘁，1998年退休後，仍持續為社會、基金會奉獻己力。台灣當今音樂人，每位說起吳漪曼，都有無盡的感謝與懷念。

前輩鋼琴家也是音樂教育家吳漪曼今天過世，享壽88歲。聯合報系資料照片
前輩鋼琴家也是音樂教育家吳漪曼今天過世，享壽88歲。聯合報系資料照片
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比利時交響樂團文化大學

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