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政院修國賠法：開放山林水域 責任自負

2019-10-24 23:50聯合報 記者林河名／台北報導

行政院蘇貞昌周一宣布國家山林解禁政策後，行政院會昨天通過國家賠償法部分條文修正草案，增訂對於開放的山域、水域等自然公物或其設施，若管理機關已作出適當警告或標示，人民仍從事冒險或具危險性活動，國家將不負賠償責任，或可減免國賠責任。

蘇貞昌表示，政府不只開放山林，「我們也要修法告別媽寶國家」，上山、下海、溯溪，都是台灣最好的享受，政府不禁止大家冒險，只負責清楚標示風險，責任請大家自行承擔。

行政院院會昨天通過國家賠償法部分條文修正草案，開放山林後民眾要自負安全責任。 圖...
行政院院會昨天通過國家賠償法部分條文修正草案，開放山林後民眾要自負安全責任。 圖／玉山國家公園管理處提供
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現行國賠法規定，「公有公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體或財產受損害者，國家應負損害賠償責任」。修正草案刪除「公有」，未來適用的公共設施不限於「公有」，並增加「人身自由」的保障。法務部次長陳明堂舉例，民眾受困在公共電梯裡，就是「人身自由」受損害。

配合政府開放山域、水域，人民接近使用時也應具備風險意識，做好自主管理、承擔責任，國賠法第三條增訂第三項：「於開放之山域、水域等自然公物，經管理機關、受委託管理之民間團體或個人已就使用該公物為適當之警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動，國家不負損害賠償責任。」第四項則對自然公物內的設施，設有減輕或免除國賠責任的規定。

陳明堂說，所謂「警告」，不一定要立一個牌子，有時設置指示牌會破壞地形、地貌，也可透過網路公告，或透過山友協會、營建署、國家公園管理處等廣為周知，民眾也可自行查閱。

陳明堂指出，免除國賠責任主要是針對「自然公物」，例如颱風天，國家對於山林或海邊已警告危險性，可不負賠償責任；但對於自然公物區域內的「人工設施」，國家有維護義務，雖政府有警告，民眾仍發生意外，可減輕或免除國賠責任，將視個案認定。

國賠行政院蘇貞昌溯溪國家公園

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