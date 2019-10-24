親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
高鐵擬延伸宜蘭
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

文曄併宣昶爆內線交易 檢調今約談公司高層

遊上海世博陸情治單位買單 前參謀長：純粹交朋友

分析蛾類資料庫 AI助昆蟲保育

2019-10-24 16:06台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

昆蟲學家利用人工智慧取得突破性的研究成果，可望幫助解決保育問題，以及仿生材料的製造。中研院生物多樣性研究中心和資訊所跨領域合作，結合深度學習技術與2萬多張蛾類影像資料庫，發現蛾類色彩與海拔環境有關。這個研究成果光靠人類幾乎不可能發現，因此榮登知名國際期刊。

蛾類色彩奧秘

生物多樣性中心副研究員沈聖峰打趣地說，這個研究題目是他和資訊所研究員陳昇瑋在茶餘飯後想出來的，有鑑於人工智慧在各領域的應用愈來愈廣，想知道人工智慧能否發現蛾類色彩和棲息地海拔的關聯性。結果顯示，蛾類色彩多樣性會隨著海拔高度下降而增加，推論出高海拔的低溫利於吸熱的暗色適應。

沈聖峰表示，這個研究成果仰賴於人工智慧，以及農委會103位志工花了6年之久收集到的2萬多筆蛾類資料，人工智慧更是完成人類所不能及的工作。傳統測量動物形態的方法是人類主觀認定，然而人類觀察的過程中會簡化資訊，因此人類認定的重要特徵未必是重要的，人工智慧則透過演算法分析所有的資料，因此能為人所不能為。

根據研究建立的模型，決定係數甚至高達0.8、0.9，意味我們可以從蛾類的體色很準確預測牠所棲息的海拔高度，進一步幫助解決保育問題。研究成果也藉由了解生物色彩特徵，製造仿生材料。

人工智慧應用廣泛

陳昇瑋表示，目前人工智慧應用愈來愈廣泛，譬如醫學上發現可以由視網膜看出心臟病發的機率，以及從超音波看出腎功能指數，而不需要抽血。也有人研究只由聲音辨識長相的人工智慧。人工智慧寫假新聞的能力也在成長當中。

人工智慧力量之強大，有人將其類比為電、火，陳昇瑋自己則將人工智慧形容成「人類有史以來最會找兩類資訊之間的關聯性的工具」。

【更多精采內容，詳見

低溫假新聞心臟病

相關新聞

山林設施委託管理傷人 法務部修法「國家要賠」

2019-10-24 12:16

《狂飆一夢》：不曾被記得的民主「基層」

2019-10-24 11:55

集集樟腦出張所建築群 文化部核定為再造歷史現場計畫

2019-10-24 11:45

新版第三航廈 桃機下午向交通部報告重點曝光

2019-10-24 09:56

無照違法外送 戶戶送、快點外送勒令歇業

2019-10-24 00:02

美食外送 勞動部：改善App別搶單疊單

2019-10-23 23:54

被改名華為中心 外交部：駐奧克蘭辦事處7月底完成搬遷

2019-10-23 20:09

謠傳拆廟不實！余政憲：國土計畫法、宗教團體都未制定

2019-10-23 14:12

護兒少個資隱私 小心數位足跡被蒐

2019-10-23 13:45

韓國瑜批風涼話 陳吉仲反嗆：選舉才趕快請假到產地

2019-10-22 19:33

患癌症險破產 房貸成全家希望

2019-10-24 00:00

原來就「飾」美 10月27日樹林免費體驗

2019-10-23 09:56

救國團「公益不停步，臺灣齊守護〜全國義工公益日」

2019-10-23 00:00

新鮮人貸款當店長，回本速度超出期待！

2019-10-15 00:00
看更多

熱門文章

堅持港女命案政策沒轉彎 徐國勇嗆記者講話客氣一點

2019-10-24 09:44

不是裸退！王金平明發表告別演說 為44年立院生涯畫句點

2019-10-24 11:11

擔心安全帽壓壞髮型？ 台南議員要警方「盡量勸導就好」

2019-10-24 09:10

陳同佳案／徐國勇飆記者！她說部長沒那麼大，記者也沒那麼小

2019-10-24 13:14

不只陳同佳 這5件事蔡政府的髮夾彎可大了

2019-10-24 08:00

時力鳳山矛盾加劇 不滿黃捷親綠 陳惠敏首開砲

2019-10-24 00:59

香港怠慢我國司法請求不只1例 還獨占64億贓款

2019-10-23 18:10

韓國瑜網路討論度勝過蔡英文 名嘴一句話嚇壞劉寶傑

2019-10-24 10:00

管浩鳴：陳同佳今晚及明日 不會到台灣「自首」

2019-10-23 21:30

陳同佳來台投案已取消註記？移民署澄清：僅同意登機

2019-10-23 20:02

港媒：蔡英文政府，你們正在消費的是一屍兩命

2019-10-24 09:32

怕陳同佳來台變政治籌碼 陳明通：我勸管牧師少講兩句

2019-10-24 09:48

新聞眼／總統強硬定槌 陳同佳若不來 責任誰擔？

2019-10-24 00:20

觀察站／司法個案政治算計 政府一再誤判 進退失據

2019-10-23 23:55

陳同佳案／火氣未消？ 徐國勇再槓國民黨立委

2019-10-24 11:42

悼念一代鋼鐵聞人姚武年 蔡英文韓國瑜可能同台

2019-10-23 21:06

談陳同佳案 陳水扁：不用管名義先抓起來繩之以法就是

2019-10-23 18:48

【重磅快評】蔡政府「假鬼假怪」 陳同佳「心情麻麻」

2019-10-24 09:23

鋼鐵聞人姚武年告別式 蔡英文未與吳敦義、韓國瑜同場

2019-10-24 10:04

報告陳同佳案 徐國勇與媒體記者爆口角

2019-10-24 09:50

韓國瑜傾聽之旅 楊秋興酸：要選總統才來傾聴，太離譜

2019-10-24 11:29

馬英九：民進黨全力消滅中華民國 蔡英文是流亡總統？

2019-10-24 11:06

評陳同佳案 柯文哲諷刺：拿司法當工具玩過頭

2019-10-24 10:42

出獄道歉 來台未明 陳同佳憂成政治籌碼

2019-10-24 00:14

【即時短評】接人犯踢鐵板 3套劇本太爛？

2019-10-23 22:51

庶民喊韓總統已變通關密語 胡幼偉：蔡英文將失去空間

2019-10-23 21:01

美學者預測 蔡英文可能勝選的主要原因有兩個

2019-10-24 09:22

【即時短評】打出選戰節奏還不夠 韓要拿回議題主導權

2019-10-24 00:56

蘇震清疑涉掏空案 民進黨廉政會：不予立案

2019-10-23 22:16

沒台灣就沒中華民國 陳芳明：希望馬英九不要又哭了

2019-10-24 15:03

新版第三航廈 桃機下午向交通部報告重點曝光

2019-10-24 09:56

林濁水：韓國瑜民調跌得快猛久 與朱洪比都冠軍

2019-10-24 15:22

高鐵東延為選舉？ 工程會主委以宜蘭人感受這樣回

2019-10-24 09:37

韓國瑜沒當選等於零！派系大老批國民黨「只想爭位子」

2019-10-24 11:51

陳明通：已建好投案窗口 陳同佳可來投案了

2019-10-24 12:58

陳同佳若來台受審 外傳委任超國界法律專家

2019-10-24 11:06

【重磅快評】蔡政府別盤算把陳同佳煉成芒果乾

2019-10-24 09:34

韓國瑜民調大幅落後？ 包正豪：看不出來有這麼無可救藥

2019-10-24 11:47

北宜高鐵 翡管局：應顧及大台北600萬人飲用水安全

2019-10-24 01:01

新聞眼／玩法成精…台灣政治凌駕香港司法?

2019-10-24 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top