患癌症險破產 房貸成全家希望
任職保全的陳先生45歲時確診口腔癌後留職停薪，經過三個月的治療，病情雖已穩定控制，但生活卻開始失控。妻子為了去醫院照顧他放棄了小吃攤生意，兩人辛苦大半輩子打拼來的房子因房貸遲繳，將被查封。由於信用瑕疵的關係，銀行拒絕其房屋增貸和房貸二胎的申請。
夫妻兩人育有二子就讀國中，兩人每月收支平衡，沒有閒錢。確診癌症後，陳太太和親戚朋友借了一筆醫療費，並結束小吃攤生意去醫院照顧丈夫。兩人沒有工作，加上猝不及防的大額醫療費讓他們無法顧及銀行貸款和生活開銷，因此拖欠三個月共15萬元的銀行房貸。
「突然就收到法院的信件，銀行催收人員也說房貸遲繳3個月就要查封，必須一次繳清貸款。好不容易以為撐過最艱難的時期，誰知道現在情況更加嚴重，小孩都快沒飯吃了。」陳太太表示，房東把攤位出租給了別人，需另找出路。「親戚朋友不多，能借的都問了。」
病情穩定後的陳先生重返職場，工作能力卻受到質疑。陳先生表示，罹癌時有過輕生念頭，為了老婆和小孩，才重拾信心活下去。「房子查封法拍的話，可能還無法結清房貸。申請破產的話那老婆小孩怎麼辦？他們還年輕。」現今要面對的不僅是流離失所，還可能失去一切。陳先生因此呼籲，有在抽煙和吃檳榔的朋友們要做健康檢查，別等到病魔找上門才來後悔。
拖欠房貸使陳先生被聯徵註記呆賬，無法和銀行申請房屋增貸和房貸二胎。「幸好最後找到了簡經理。」陳先生表示，簡經理建議他把房子贈與給老婆，雖目前失業，但好在信用正常。隨後，簡經理運用其多年經驗和銀行管道協助陳太太向銀行申請1000萬理財型房貸（註一）。房貸年利率2.1%，從原先本利攤還的5萬3月付金，降到即使全額動用也只需月繳17500，大大降低生活支出，也有閒錢可以投資孩子未來。
銀行出身的金融專家簡經理曾於2018年在廣播電台96.3FM宣導民眾金融知識，簡經理表示，一般民眾不熟金融產品和知識，甚至以為有金融卡就是和銀行有往來記錄。也有不少人名下有房子，但因不熟銀行內部規定及授信準則，被銀行拒之門外。例如：薪資是領現金或支票，無銀行認定的財力及工作證明，勞保投保在工會，或信用有瑕疵和房子被私人設定抵押權等等。當需要週轉金及有資金需求時，就無法用房子抵押貸款了。
簡經理在網路上頗負盛名，並呼籲民眾，詐騙集團猖獗，不要急病亂投醫。找對的人和管道，才能真正解決問題。
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註一：理財型房貸，又稱透支型房貸，銀行的產品之一。特性是隨借隨還，以日計息。申請成功後，銀行會給予一個額度，只需繳動用額度的利息，沒有動用則不用繳。
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