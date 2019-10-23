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護兒少個資隱私 小心數位足跡被蒐

2019-10-23 13:45台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

白絲帶關懷協會於立法院召開「數位足跡，內幕留心」記者會，提出「STEPS」5大呼...
白絲帶關懷協會於立法院召開「數位足跡，內幕留心」記者會，提出「STEPS」5大呼籲。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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兒女常抱怨父母將照片上傳？小心兒少個資遭惡意追蹤。白絲帶關懷協會23日於立法院召開「數位足跡，內幕留心」記者會，播放微影片供學校及家長與孩子溝通，內容為少女盜用男主角照片，另開帳號自稱女友視角；執行長黃葳威說，「孩子照片被盜用就是一種霸凌。」

白絲帶與立委王育敏、邱志偉等秀出「STEPS」5大呼籲：管理數位足跡、避免過度分享、網安知能教導、留心個資隱私、搜尋即為社交。針對現在手機遊戲氾濫，下載多半會要求允許存取照片，立委王育敏表示應以自律優先，現階段要立法限制尚有困難，但政府部門可邀請業者「喝咖啡」，共同促進業界自律的共識。

台北市社會局少年福利科長王惠宜（左起）及立委王育敏秀出呼籲，管理數位足跡（Setting）、避免過度分享（Temperance）。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

免費app洩漏個資

王育敏表示，有3成的孩子為了下載app，對隱私不設防而洩漏了個資，這就叫做「免錢的最貴」，因為青少年很容易被免費吸引。業者的app雖然免費下載，但對個資的要求範圍過頭了，例如之前的手電筒app，沒有理由去蒐集使用者個資。香菸的警語比例很大，但個資洩漏的警語卻很小，應規範讓未成年人不能成為蒐集對象。

「學校教育對未成年人扮演重要角色，善用微電影讓孩子去討論分享，同儕間也可以互相提醒，去做好自我保護的工作。」王育敏說，鼓勵老師在討論數位課程時，善用影片的功能達到宣導效果；家長也需要跟孩子做必要的討論溝通，政府也可以利用家庭教育中心，透過新興的數位內容，讓家長有素材去跟孩子討論。

白絲帶關懷協會執行長黃葳威表示，當資訊被放到google上後，不管封不封閉都能搜尋到。青少年的上網夥伴51%是自己，動機主要是瀏覽影片，會留下數位足跡，容易被數位跟蹤。青少年出席網聚的比例大約5成，跟陌生網友聊天也有危險。現在有些管理數位足跡的app設定，希望可以為青少年多一分保障。

社媒申訴或報警

台北市社會局少年福利科長王惠宜表示，現在網路變成不可取代的存在，行政部門建議，如果發現帳號被盜用，要趕快跟社群媒體申訴，也要趕快把相關資料報警，因為可能涉及偽造文書及誹謗罪，還有違法使用資料的刑責。《兒少權法》69條也有保障，並要求業者自律，不管影音聲音文字或親友，是不能隨便被散播。

白絲帶執行長黃葳威（左起）與立委邱志偉、衛星廣播電視公會陳依玫呼籲，網安知能教導、留心個資隱私、搜尋即為社交。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

衛星廣播電視商業同業公會秘書長陳依玫表示，個資洩漏現行法令罰則是3~15萬，美國的FTC在兒少隱私聯盟檢舉後，裁罰抖音並以570萬美元完成和解。台灣現在全民皆網民，沒有治外法權，自律、他律、法律應該三方制衡，呼籲網路巨擘平台業者一起自律，也應該要有問責，業者的自律要完成，不能只有嘴巴講。

立委邱志偉表示，學生擁有智慧型手機比率非常高，若被不當使用導致傷害學生隱私權，教育部應該廣泛宣導，讓學生懂得保護自己的隱私。

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個資王育敏

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