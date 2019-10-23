原來就「飾」美 10月27日樹林免費體驗
2019-10-23 09:56文／ 新北市政府原住民族行政局 提供
原住民族傳統文化是臺灣多元文化中珍貴的資產，而帽飾是原住民族極具特色的物質文化，亦是重要的傳統技藝，不同族群有各自獨特的帽飾，同一族內也經常因階級、身分、年齡、性別之不同而有各自的帽飾，然隨著時間與文化變遷，傳統頭飾不再受到重視，相關技藝也面臨失傳的命運。
為提供市民朋友認識原住民族頭飾文化之美，新北市政府原住民族行政局特別於年度重要盛事-原住民族聯合文化活動，以「原住民族傳統頭飾」為活動主題，介紹不同族群原住民族頭飾文化，其中，以新北唯一原鄉地區烏來泰雅族的頭飾最為特別，烏來的一群織女們，多年前走訪國立臺灣大學人類學博物館，發現屬於烏來屈尺群特有的披肩上滿布XO的織紋，回來後努力分析研究，終於將只有烏來屈尺群才有的XO織紋解析出來，織女們也重現了特有的頭飾。另外一頂則是由已逝世之烏來部落耆老林福全親自編織的泰雅族藤帽，線材以黃藤編製而成，透過技巧精細的螺旋式纏繞製作法，從帽心慢慢向外環繞編製，一般藤帽較無特殊裝飾，除要展現個人的狩獵能力及特殊身分，方可裝備山豬牙。除展示傳統頭飾外，現場也特別規劃免費DIY活動，由排灣族及卑南族人親自指導頭飾編織技巧，編織過程當中也與市民朋友分享該族群的文化之美。還有穿戴體驗及打卡按讚送好禮活動，以豐富多元的文化饗宴，提升原住民族文化的能見度。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
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- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
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「原來就飾美-108年度新北市原住民族聯合文化活動」將於10月27日在樹林原住民族主題部落公園盛大登場，活動由各族群領導人及阿美族頭目群率領勇士及祭司的祈福儀式開場，感謝祖靈庇佑族人一年的生活、工作及家庭圓滿平安，也祈求新北市民未來一年都能順利安康；除讓民眾感受到原住民舞蹈的力與美，亦更深認識原住民族文化的多元特色與內涵。歡迎市民朋友一同前來共襄盛舉，活動資訊請上新北市原民局網站(https://www.ipb.ntpc.gov.tw/)或新北新原鄉新北原民局臉書(https://www.facebook.com/plesabo/)查詢。
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