韓國瑜批風涼話 陳吉仲反嗆：選舉才趕快請假到產地

2019-10-22 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜近日提出農業政策，遭農委會主委陳吉仲批評「自相矛盾」，韓國瑜今要陳吉仲多下鄉傾聽別講風涼話，陳吉仲稍早在臉書發文反擊指出，去年跟今年多次下鄉，都沒看到韓國瑜人影，年初高雄芭樂農因誤信韓國瑜保證導致價格不理想、年中高雄稻米豪雨倒伏，都第一時間到現場解決，「反倒是韓市長說『沒必要比快慢』，聽在著急的農漁民耳裡，才是真正的風涼話。」

陳吉仲表示，韓國瑜要選舉才趕快請假到產地，若能好好說出一套農漁大計，對農漁民才有幫助，「可惜連續幾天，韓市長發言虛無縹緲，對實際問題毫無認識，不但不專業，甚至自相矛盾，實在令人錯愕。」

陳吉仲舉例，韓國瑜提出明訂內外銷比例，外銷3成內銷7成，「請問如何評估？品項如何選擇？所有農漁產品的檢疫條件韓市長了解嗎？市場策略是什麼？」外銷是專業工作，不是開開空頭支票就賣得出去。

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針對韓國瑜說要管制進口，陳吉仲表示，今年農委會將紅豆、花生、大蒜等進口配額調整為不准在國內產期間使用，「韓市長有更新到嗎？韓市長知道這些在馬政府時代都沒做嗎？韓市長知道馬政府核准的中國專案進口農產品數量是現在10倍以上嗎？韓市長在北農總經理任內進口水果數量增加10倍以上，是忘記了，還是害怕提起來？」

韓國瑜也稱要降低稻米安全存量，陳吉仲反問，這是要政府減少收購農民的稻米？是否想過貿然減少收購，會造成米價嚴重下跌？「韓市長說跟農民站在一起，卻要求取消政策對農民的保障，這不是自相矛盾嗎？」

陳吉仲說，韓國瑜可能忙著跑行程，沒注意到農委會幫助漁民的政策，「我任意說10個給韓市長參考」，包括解除馬政府時期被歐盟警告的遠洋漁業黃牌、加入南印度洋漁業協定、擴大開辦養殖漁業保險、漁船船位回報通訊費全額補助、放寬漁船船員納入勞基法第84條之1、放寬漁船貸款、開放沿近海白帶魚漁獲直航中國、提高自願休漁獎勵金樓地板、補助漁業冷鏈計畫、規畫4年100億養殖漁業競爭力提升計畫。