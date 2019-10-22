親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

「令和怪物」佐佐木朗希 從災民到日職第一指名

韓國瑜批風涼話 陳吉仲反嗆：選舉才趕快請假到產地

2019-10-22 19:33聯合報 記者吳姿賢／台北即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜近日提出農業政策，遭農委會主委陳吉仲批評「自相矛盾」，韓國瑜今要陳吉仲多下鄉傾聽別講風涼話，陳吉仲稍早在臉書發文反擊指出，去年跟今年多次下鄉，都沒看到韓國瑜人影，年初高雄芭樂農因誤信韓國瑜保證導致價格不理想、年中高雄稻米豪雨倒伏，都第一時間到現場解決，「反倒是韓市長說『沒必要比快慢』，聽在著急的農漁民耳裡，才是真正的風涼話。」

陳吉仲表示，韓國瑜要選舉才趕快請假到產地，若能好好說出一套農漁大計，對農漁民才有幫助，「可惜連續幾天，韓市長發言虛無縹緲，對實際問題毫無認識，不但不專業，甚至自相矛盾，實在令人錯愕。」

陳吉仲舉例，韓國瑜提出明訂內外銷比例，外銷3成內銷7成，「請問如何評估？品項如何選擇？所有農漁產品的檢疫條件韓市長了解嗎？市場策略是什麼？」外銷是專業工作，不是開開空頭支票就賣得出去。

針對韓國瑜說要管制進口，陳吉仲表示，今年農委會將紅豆、花生、大蒜等進口配額調整為不准在國內產期間使用，「韓市長有更新到嗎？韓市長知道這些在馬政府時代都沒做嗎？韓市長知道馬政府核准的中國專案進口農產品數量是現在10倍以上嗎？韓市長在北農總經理任內進口水果數量增加10倍以上，是忘記了，還是害怕提起來？」

韓國瑜也稱要降低稻米安全存量，陳吉仲反問，這是要政府減少收購農民的稻米？是否想過貿然減少收購，會造成米價嚴重下跌？「韓市長說跟農民站在一起，卻要求取消政策對農民的保障，這不是自相矛盾嗎？」

陳吉仲說，韓國瑜可能忙著跑行程，沒注意到農委會幫助漁民的政策，「我任意說10個給韓市長參考」，包括解除馬政府時期被歐盟警告的遠洋漁業黃牌、加入南印度洋漁業協定、擴大開辦養殖漁業保險、漁船船位回報通訊費全額補助、放寬漁船船員納入勞基法第84條之1、放寬漁船貸款、開放沿近海白帶魚漁獲直航中國、提高自願休漁獎勵金樓地板、補助漁業冷鏈計畫、規畫4年100億養殖漁業競爭力提升計畫。

陳吉仲說，歡迎任何農漁政策討論，可惜韓國瑜政治話術很多、政策方針卻很少，這樣作為恐怕不會是廣大農漁民期待的，「衷心期盼韓市長，能好好了解我們國家的實況，拿出更有內涵的國家政策，絕對要知道台灣人民眼睛都是雪亮的。」

農委會主委陳吉仲列出10項漁業政策。圖／取自陳吉仲臉書
農委會主委陳吉仲列出10項漁業政策。圖／取自陳吉仲臉書
分享

韓國瑜陳吉仲漁民
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

陳超明酸石虎路殺是炒作新聞 動團：人格抹滅應道歉

2019-10-22 15:53

卓越新聞獎入圍名單公布 聯合報系《願景工程》獲社會公器獎

2019-10-22 14:20

台灣農產拓銷新加坡亮眼 109年可望豬肉外銷

2019-10-22 14:15

黑鮪魚換大目鮪 陳吉仲：反對者意在台日恩怨情仇

2019-10-22 12:05

2019社會公器獎 聯合報系願景工程獲獎

2019-10-22 11:25

第18屆卓越新聞獎入圍名單出爐 聯合報系6項入圍

2019-10-22 11:06

回應聯合報報導 國家山林解禁

2019-10-22 00:13

回響／象鼻岩會勘達2共識 拉繩警戒 派人巡邏

2019-10-22 00:07

開放山林缺山難搜救 出事誰負責？

2019-10-21 19:48

台灣山林大解禁 山友喜中帶憂

2019-10-21 18:54

新鮮人貸款當店長，回本速度超出期待！

2019-10-15 00:00
看更多

熱門文章

震撼彈！雲林副議長退出民進黨、辭小英競總總督導

2019-10-22 12:12

陳同佳案林鄭回馬槍 他舉4點揭開蔡政府偽善

2019-10-22 06:14

藍不分區安全名單 吳敦義確定列入

2019-10-22 00:40

陳同佳案 檢嗆行政干預司法

2019-10-22 00:18

陸委會致函港府 將派員到港押解陳同佳

2019-10-22 17:38

顧主權消風 李艷秋：蔡英文撿槍、撿彈就是不撿殺人犯

2019-10-22 01:17

馬英九談陳同佳投案講到哽咽：我也有女兒...

2019-10-22 10:35

馬英九哽咽？李正皓：馬向韓國瑜示範如何當個合格總統

2019-10-22 12:30

雲林縣副議長退黨 ：「蔡英文當選後從沒找過我」

2019-10-22 13:17

不是夜襲、出征！韓國瑜競選歌超讚 大家卻不知道

2019-10-22 08:00

聽到吳敦義列不分區安全名單 柯文哲狂笑：我要忍住

2019-10-22 09:54

親綠智庫最新民調 蔡英文大勝韓國瑜16.4個百分點

2019-10-22 10:21

回應聯合報報導 國家山林解禁

2019-10-22 00:13

「香港不辦，我們來辦」陸委會發函港府 將派警赴港押陳同佳

2019-10-22 18:21

拒陳同佳來台 孫大千：蔡政府公然「放水吃案」

2019-10-22 15:34

【重磅快評】馬英九的哽咽 毀了蘇貞昌的「好日子」？

2019-10-22 18:34

放棄司法管轄權？蘇貞昌：馬英九講錯了！

2019-10-22 15:31

被要求講韓國瑜優點 侯友宜：講我的缺點對新北有幫助

2019-10-22 10:44

綠拒陳同佳入境 柯文哲諷刺：選舉到了 大家都抓狂起笑

2019-10-22 09:47

批政府推託陳同佳案 律師：到底把司法正義擺到哪邊？

2019-10-22 08:13

賴清德反對小黨監督大黨 陳水扁：看不下去

2019-10-21 20:05

港府：陳同佳明天獲釋 就是自由人

2019-10-22 00:29

陳同佳案馬英九哽咽 管碧玲酸：哭吧，馬英九應要哭的

2019-10-22 11:45

不只柯文哲與韓國瑜互酸 蔡壁如、王淺秋也針鋒相對

2019-10-21 21:20

影／陳同佳案 呂秀蓮再嗆蔡英文：大砲要給妳卻閃躲？

2019-10-22 18:00

民進黨批韓國瑜請假參選落跑 台師大教授：打擊異己利器

2019-10-22 10:06

空軍檢整驗證部署18年「地對地」雄昇攻陸飛彈

2019-10-22 13:44

安倍賀電來自服務處 外交部：肯定駐處績效但不夠審慎

2019-10-22 12:30

陸委會是超法律機關？宅神：你會影響蔡總統選情好嗎？

2019-10-22 14:08

港女命案法務部待香港法院先決管轄權 律師：荒謬

2019-10-21 22:22

陳同佳明天獲自由！律師陳麗玲建議他這麼做

2019-10-22 10:20

陳同佳案對2020選情影響 綠學者：綠營不能掉以輕心

2019-10-22 12:15

韓國瑜提故宮館藏一口氣展 林濁水：老少知識藍全嚇死

2019-10-22 11:23

總統故鄉立委本是囊中物 藍營新人讓綠營老將繃緊神經

2019-10-22 15:16

陳同佳要投案得偷渡？許淑華：台灣彷彿港片橋段的公海

2019-10-22 12:09

陸委會官員：港府用送中邏輯 將台灣納一中框架

2019-10-22 00:23

馬英九要蔡英文將心比心 林濁水：說得不錯

2019-10-22 18:30

影／韓國瑜窩心站高讓大家看得到 農民瘋狂要簽名

2019-10-21 20:45

什麼叫神打臉？黃暐瀚：徐國勇就是了

2019-10-22 11:11

拉下民進黨？ 柯批「藍綠共犯結構」

2019-10-22 00:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top