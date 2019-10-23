救國團「公益不停步，臺灣齊守護〜全國義工公益日」
2019-10-23 00:00聯合線上 文／董欣怡
救國團今(108)年10月31日成立67週年，日前(10月19日)在中正紀念堂自由廣場舉辦「公益不停步，臺灣齊守護〜全國義工公益日」公益園遊會連線活動，由主辦單位救國團葛永光主任及台北市團委會林建昌主任委員共同主持，邀請全體義工、社會大眾及各界公益團體參加。
救國團主任葛永光表示，救國團遭黨產會監管一年來，仍堅持推動各項青年與公益服務，社會各界也紛紛給予關懷和支持，現階段救國團以「公益為主的服務型社會企業」為定位，將持續呼籲「人人做公益、時時做公益、處處做公益」，要做社會團結最佳的凝結劑，希望民眾們不分黨派、不分族群、不分階級，都能支持救國團的理念，一起以公益服務扶助弱勢，凝聚在地情感，共同守護臺灣的美好。今年參與救國團全國公益日活動的公益和弱勢團體有一百六十個，預計參加人數近一萬人，更希望未來透過立法，訂定10月27日為「全國公益日」，號召全體國人共同響應，一起做公益。
救國團「全國義工公益日」活動開場邀請莊敬高職學生社團及新住民社團呈現精彩舞蹈表演，象徵救國團多年來致力於多元社會融合的努力和熱情。接著由葛永光主任及林建昌主委,關懷心臟病童協會,中華樂扶社會服務協會,生活勵樂活輔建會,先天性成骨不全症關懷協會,脊髓損傷潛能發展中心,新北市身心障礙者體育運動總會,台北市自閉症家長協會,台北市肢體殘障協會,台北市殘障桌球協會,台北市輪椅網球推廣協會等共同進行「守護台灣公益聯盟」組成儀式，現場邀請各界公益團體代表，共同投出象徵各單位團體集結的愛心球，象徵台灣公益能量大匯集。
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園遊會攤位部份，救國團邀請臺北市公益、服務、愛心、慈善、社福團體單位、新住民姐妹團隊，現場義賣二手新品、捐贈物資、手工藝品、文創商品及食飲品等。此外也邀請視障團體啄木鳥樂團、台北市安平薩克斯風樂團，及救國團終身學習中心師生節目表演，藉此宣導、鼓勵社會大眾一同發揮愛心。本次活動義賣所得將全數捐贈予身障及弱勢團體。
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