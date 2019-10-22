陳超明酸石虎路殺是炒作新聞 動團：人格抹滅應道歉
2019-10-22 15:53
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
國民黨立委陳超明今天上午在立院質詢表示，每次開路就有石虎遭到「路殺」，懷疑是炒作新聞，「難道抓一隻石虎到竹科就停止開發？」，諷刺「石虎團體很偉大」。對此，台灣石虎保育協會發出聲明，陳超明言論對於苗栗縣府農業處是「人格抹滅」，要求道歉。
石虎保育協會表示，陳超明認為石虎路殺是人為操縱，對努力減少路殺的苗栗縣府與保育團體是嚴重抹黑，對站在第一線處理的苗栗縣府農業處人員更是一種人格抹滅，陳超明在不理解處理流程的狀況下做出不適發言，應對在第一線努力的苗栗縣府農業處人員與保育團體道歉。
石虎保育協會說，苗栗縣開發案，若需要進入環評就會交由縣府或環保署環評大會審查，而環評委員皆由苗栗縣府遴選；河川及溪流整治則須經過生態檢核進行。根據環評書件系統資料統計，苗栗縣環評案幾乎全數通過，陳超明的職權主掌苗栗及台灣的未來，更應該讓事實說話，發言不應背離事實。
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「這種說詞無異是對願意推動石虎保育的苗栗縣政府一個很大的巴掌。」石虎保育協會說，陳超明認為研究保育經費已經夠多，但苗栗縣府這兩年一直努力進行石虎及淺山保育的研究及監測，經費其實抓襟見肘。
陳超明認為石虎保育影響經濟發展，石虎保育協會批評，苗栗縣負債並非因為石虎產生，而是政客浮濫開發及舉債造成，不應利用仇恨言論將錯誤轉嫁他人。
石虎保育協會指出，石虎路殺反映道路系統對淺山環境的不安全，交通部公路總局、高公局及苗栗縣政府都積極推動減少淺山動物路殺措施；淺山動物與農民的衝突也由林務局和苗栗縣政府推動「友善石虎生態服務給付試辦方案」及「生態補償試辦計畫」，協助農民友善石虎及雞舍修整的工作，陳超明的謬論無異是正在打擊這些正在為土地奉獻的人們。
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