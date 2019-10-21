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開放山林缺山難搜救 出事誰負責？

2019-10-21 19:48台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

多年來台灣的山難搜救造成不少的官司與糾紛，包括2011年張博崴山難事件，與去年的南三段獨攀求救落跑事件，登山客與消防搜救單位的對立已隱約形成。行政院21日召開的「向山致敬」記者會中，山難搜救未成重點，消防署也沒派人出席，可見其責任歸屬的難題仍待解決。

使用者付費？

登山補給站老闆蔡及文表示，登山者應該做好準備，負起保護自己、隊友與環境的責任，山難的第一道防線是登山者本身，一旦登山者自己準備好，其實很多山難根本不會發生。

不過他也表示，「使用者付費」這個原則不適用於山難搜救，因為山難搜救的行動不是商品或勞務，而是政府對於保護生命的義務。很多縣市的登山自治條例都是以使用者付費的角度去看山難搜救，以罰款支付部分搜救的費用。蔡及文認為這與政府開放山林的精神是衝突的。

蔡及文也認為，之前政府管制山林的很大原因是消防搜救單位勤務過於吃重，短期內恐怕也很難將搜救的勤務委外，造成基層消防員對於發生山難的登山客態度不友善。登山客和消防搜救單位應該互相理解彼此的難處，山友應該做好準備，消防隊也不應一致性懲罰求援的登山客，而應視個案而定。

搜救專業訓練不易

一位受過山搜訓練的消防員表示，各縣市對於參與山搜消防員的規定不一，有的縣市有專責的特搜從事山難救援，但有些縣市則是人員分布於各分隊中，遇有山難勤務才從分隊調人出勤。後者的缺點是素質不一，有些隊員實際上是被強迫參加的。

至於山難搜救訓練，這位隊員表示，各縣市的規定不一，然而有些縣市的訓練少至一年一次，如此訓練鐵定不如民間嚮導與協作的豐富經驗。他坦言，「搜」和「救」分別都是很大的專業，「搜」包含追蹤足跡，還要從失蹤者體力、裝備去判斷一天大概可以走多遠；「救」則是已確定遇難者位置的情況下，如何將遇難者救出來。

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