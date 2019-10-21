親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

台灣山林大解禁 山友喜中帶憂

2019-10-21 18:54台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

台灣世界級的高山美景終於可以被更多人窺見！政府一改過去對於登山諸多限制與消極的態度，以開放、透明、服務、教育、責任作為政策主軸，全面開放山林，藉以提升登山運動的水平與環境。山友對此大多樂觀其成，不過也有山友提出若干質疑，譬如登山教育的內容不清楚等。

開放山林，簡化管理

行政院長蘇貞昌21日於行政院召開「向山致敬」記者會，表示未來的山林除了國安及生態保育區外，以全面開放為原則。開放為「開放山林，簡化管理」，政府不應以為危險為理由，限制人民走進山林。具體措施包含大幅簡化申請程序及條件，與開放所有林道等。目前這些政策大部分皆已完成。

透明為「資訊透明，簡化申請」。具體措施為11月即將上線的一站式申請平台，整合以往國家公園、警政署、林務局等各自為政的系統，達到作業簡化、訊息公開及便民的目標。服務為「設施服務，便民取向」。具體措施為改善山屋、步道、路牌、營地與山區通訊。目前政府已啟用玉山北峰通訊基地台。

教育為「登山教育，落實普及」，從學校教育和社會教育雙管齊下。教育部今年已在上百所學校推動山野教育計畫，並將每年舉辦全國登山月系列活動。責任為「責任承擔，觀念傳播」，將可預防山難的責任回歸登山者自身。法務部已提出「國家賠償法修正草案」，金管會及產險公會正研議符合登山者需求的保險商品。

山友喜中帶憂

大多山友對此重大改變既意外又欣喜。知名山林攝影師與網紅「雪羊」表示：「這個政策方向很好，該有的部分都有了，接下來我們目光該轉往的就是現場執行的細節，基層是否真的有落實這些政策、修改不恰當的法令。」不過他也批評，山林教育的政策略為籠統，以及開放仍有限制等。

網路上很多山友擔心，開放山林固然很好，人一多卻可能導致高山環境被破壞，希望能加強「無痕山林」教育。

【更多精采內容，詳見

山友行政院網紅
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

開放山林缺山難搜救 出事誰負責？

2019-10-21 19:48

日傳輻射垃圾沖入海中 原能會：未影響台灣海域

2019-10-21 13:04

「源氏物語」譯者林文月 獲文學星雲貢獻獎

2019-10-21 12:51

影／國際人權聯盟年會 徐自強盼不要再有下一個他

2019-10-21 10:41

蔡總統談亞洲首個同婚國 國際人權聯盟滿場掌聲

2019-10-21 09:57

願景／「廢青不廢」塑膠袋變手中線 編出無限可能

2019-10-21 07:25

願景／左編、右編不一樣？2個碗看汙染 稻香給答案

2019-10-21 07:24

綠實踐影音賽倒數十天 快報名搶20萬首獎

2019-10-21 07:23

美豬美牛議題再起？ 我駐美代表處年底增農業組

2019-10-21 00:45

美食外送員頻傳車禍 平台業者：近期完備自律規範守則

2019-10-20 20:03

台灣價值新解讀 陳建仁：自在說話

2019-10-20 19:36

全球健康論壇登場 陳副總統盼強化疾病防治網

2019-10-20 17:05

新鮮人貸款當店長，回本速度超出期待！

2019-10-15 00:00
看更多

熱門文章

【重磅快評】樹欲靜而風不止：李顯龍揭穿蔡英文的面具

2019-10-21 10:31

拒絕陳同佳投案 徐國勇：香港為什麼不審？

2019-10-21 09:33

孫大千批蔡政府麻木 沉迷在經濟數據中志得意滿

2019-10-21 08:20

禁陳同佳入境投案 學者：蔡英文唬爛或我們都白癡？

2019-10-21 08:14

綠營內鬨！蘇嘉全「政治家庭劇」 真正原因還沒人猜透

2019-10-21 09:00

陳同佳案 香港政府呼籲台灣務實積極接收他自首

2019-10-20 21:12

陸委會：陳同佳被自首是政治力量精心操作的投案安排

2019-10-21 00:51

黑盒子用途很黑？幻象墜機解謎 看2大關鍵

2019-10-21 08:00

韓國瑜副手是誰？ 命理師點名她「加分到極致」

2019-10-20 21:38

郭家軍壓力大？ 黃韻涵發聲明：總統唯一支持韓國瑜

2019-10-20 19:59

曾被譏「神豬」如今瘦了 連勝文：我沒吃過減肥藥

2019-10-21 13:17

陳同佳案 國安局長邱國正：時機不妥不得不政治考量

2019-10-21 10:19

陸軍裝甲586旅士官疑自傷不治 軍方配合檢警調查

2019-10-21 10:32

影／陳同佳案 呂秀蓮怒拍桌：蔡英文為什麼懦弱了

2019-10-21 15:54

陳同佳來台受審會怎樣？ 黃暐瀚：台灣會一秒鐘矮化嗎？

2019-10-21 16:27

「我支持反送中」 韓國瑜：找不到不收陳同佳的理由

2019-10-21 11:48

韓國瑜嘉義庶民後援會誓師 一度發生衝突

2019-10-20 22:23

影／韓國瑜魅力無法擋 支持者擠爆嘉市文化公園

2019-10-20 23:16

新聞眼／忘了摘奸發伏…法部沾滿政治味

2019-10-21 00:33

副手人選陳以真？韓國瑜摸記者頭笑而未答

2019-10-21 11:11

【重磅快評】丟馬英九的鞋與砸韓國瑜的蛋

2019-10-21 08:12

韓國瑜競總邀任全國後援總會長 連戰點頭

2019-10-20 22:29

郭家軍第二人 黃韻涵：總統唯一支持韓國瑜

2019-10-21 00:47

港嫌陳同佳來台投案被拒 港媒：後天出獄是自由人無法管

2019-10-21 15:56

徐國勇：陳同佳若出現在台灣 會立刻逮人

2019-10-21 11:56

【即時短評】民進黨把陳同佳當成了民主前輩？

2019-10-21 12:34

狂酸韓國瑜惹議 柯文哲：我是覺得他很可惜

2019-10-21 10:55

影／沒心結？吳敦義王金平緊緊相擁 吳：說抱幾次就抱幾次

2019-10-21 16:17

拒收殺人犯？法界：擋陳同佳 司法觀點無從解釋政策

2019-10-21 11:19

林右昌批韓國瑜：市長就做不好，總統怎可能做得好

2019-10-21 11:49

影／舌戰立委！陳同佳若現身台灣？徐國勇：馬上抓

2019-10-21 16:53

拚加乘效應…韓直搗陳明文大本營

2019-10-21 00:39

週刊爆承攬高雄氣爆11國賠官司 許銘春：造謠將提告

2019-10-21 14:20

台中連跑10場 蔡英文酸馬諷韓

2019-10-21 00:57

禁港嫌投案 韓批蔡傷主權：若當選馬上收

2019-10-21 00:10

陳同佳投案詭異？女律師問蘇貞昌：真的當過律師嗎？

2019-10-21 18:00

北美醫界連署聲明 譴責有心人炒作蔡英文學位

2019-10-21 14:50

律師看陳同佳案：政治人物無腦or陳同佳的良心？

2019-10-21 11:25

拒陳同佳來台 韓國瑜痛批蔡政府將主權閹割、砍頭

2019-10-21 15:28

政治牧師策動陳同佳來台 綠委：香港3考量真高招

2019-10-21 10:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top