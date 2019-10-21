台灣山林大解禁 山友喜中帶憂

2019-10-21 18:54 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



台灣世界級的高山美景終於可以被更多人窺見！政府一改過去對於登山諸多限制與消極的態度，以開放、透明、服務、教育、責任作為政策主軸，全面開放山林，藉以提升登山運動的水平與環境。山友對此大多樂觀其成，不過也有山友提出若干質疑，譬如登山教育的內容不清楚等。

開放山林，簡化管理

行政院長蘇貞昌21日於行政院召開「向山致敬」記者會，表示未來的山林除了國安及生態保育區外，以全面開放為原則。開放為「開放山林，簡化管理」，政府不應以為危險為理由，限制人民走進山林。具體措施包含大幅簡化申請程序及條件，與開放所有林道等。目前這些政策大部分皆已完成。

透明為「資訊透明，簡化申請」。具體措施為11月即將上線的一站式申請平台，整合以往國家公園、警政署、林務局等各自為政的系統，達到作業簡化、訊息公開及便民的目標。服務為「設施服務，便民取向」。具體措施為改善山屋、步道、路牌、營地與山區通訊。目前政府已啟用玉山北峰通訊基地台。

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教育為「登山教育，落實普及」，從學校教育和社會教育雙管齊下。教育部今年已在上百所學校推動山野教育計畫，並將每年舉辦全國登山月系列活動。責任為「責任承擔，觀念傳播」，將可預防山難的責任回歸登山者自身。法務部已提出「國家賠償法修正草案」，金管會及產險公會正研議符合登山者需求的保險商品。

山友喜中帶憂

大多山友對此重大改變既意外又欣喜。知名山林攝影師與網紅「雪羊」表示：「這個政策方向很好，該有的部分都有了，接下來我們目光該轉往的就是現場執行的細節，基層是否真的有落實這些政策、修改不恰當的法令。」不過他也批評，山林教育的政策略為籠統，以及開放仍有限制等。

網路上很多山友擔心，開放山林固然很好，人一多卻可能導致高山環境被破壞，希望能加強「無痕山林」教育。

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