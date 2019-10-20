台灣價值新解讀 陳建仁：自在說話

2019-10-20 19:36 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



「台灣價值」這個概念首度由總統蔡英文於2018年提出，卻沒有明確定義，使得各路政治人物各自解讀。副總統陳建仁20日在演講中也解讀「台灣價值」，認為是生活在這塊土地上的人可以自由自在地說話、創作與任何自己想做的事情。

蔡英文曾在2018年以此質疑柯文哲，引起的政治風波至今仍未平息。蔡英文當時表示：「柯文哲必須再次確認台灣價值，讓民進黨支持者認可。」多位民進黨政治人物包含姚文智、簡舒培等更紛紛跳出來質問。2018年台北市長國民黨黨內初選也成為話題，參選人皆對此提出自己的詮釋。

「台灣價值可以是政治人物吵架、攻防的話題，但是台灣價值也可以很實在。」陳建仁20日出席文化總會「想像下一個二十年的台灣文化」的閉幕式，表示台灣價值有如陽光、空氣、水，平常感受不到，卻是台灣人生活的日常。陳建仁也提及香港反送中事件，強調也許有些時候我們覺得這個社會相當吵雜，卻不用擔心無故地被監控、被消失。

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20日，蔡英文總統出席「一貫道寶光建德道場」全國負責人研習班時也強調，能貢獻傳道事業，投入公益，給社會許多溫暖，是政治人物學習的榜樣。她相信，所有台灣人民都值得擁有民主自由、過有尊嚴且更好的生活，我們要義無反顧地把這些信念傳達出去，讓更多人可以一起守護台灣。

總統也強調，政府讓需要照顧的人得到照顧，讓需要協助的人得到協助，讓社會更和諧，讓下一代或下下一代可以在台灣社會安全快樂地成長，讓很多拚事業的年輕人沒有後顧之憂。

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