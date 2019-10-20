聯合報一周大事10/13~10/19
國內：
14日：接連發生食物外送員車禍身亡，卻因外送員與雇主非雇傭關係，沒勞保、職災給付等勞動權益。勞動部會同桃園及台北市勞檢處，專案勞檢Foodpanda、Uber Eats等平台業者，認定業者「假承攬、真雇傭」，須替外送員加保勞保，且在期限內給予職災補償。
15日：國民黨總統參選人韓國瑜主持市政會議後，宣布請假投入總統大選，從台灣最南端的屏東鵝鑾鼻出發，展開「平民土地學習傾聽之旅」，吹響總統大選號角。
國外：
15日：近61年侵襲日本的最強颱風哈吉貝，於日本時間12日晚上7點於伊豆半島登陸，重創日本，至15日至少造成72人死亡，10多人失蹤，47條河川共66處潰堤，近1萬棟房舍淹水。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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15日：美國聯邦眾議院通過「香港人權與民主法案」，但中國大陸外交部、港澳辦、外交部駐港公署、中聯辦等部門立即發表強烈抗議、譴責與反對聲明，奉勸美方懸崖勒馬。
19日：香港特區行政長官林鄭月娥證實，已收到涉嫌在台灣殺害女友的香港嫌犯陳同佳的親筆信，表示決定到台灣自首，港府會安排陳同佳前往台灣，再由台灣當局接收。
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