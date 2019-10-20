親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
外送員權益檢討
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

聯合報一周大事10/13~10/19

2019-10-20 02:33聯合報 綜合報導

美食外送平台foodpanda、Uber Eats興起，但近期外送員事故頻傳，引...
美食外送平台foodpanda、Uber Eats興起，但近期外送員事故頻傳，引發外界關注。 圖／聯合報系資料照片
分享

國內：

14日：接連發生食物外送員車禍身亡，卻因外送員與雇主非雇傭關係，沒勞保、職災給付等勞動權益。勞動部會同桃園及台北市勞檢處，專案勞檢Foodpanda、Uber Eats等平台業者，認定業者「假承攬、真雇傭」，須替外送員加保勞保，且在期限內給予職災補償。

15日：國民黨總統參選人韓國瑜主持市政會議後，宣布請假投入總統大選，從台灣最南端的屏東鵝鑾鼻出發，展開「平民土地學習傾聽之旅」，吹響總統大選號角。

國外：

15日：近61年侵襲日本的最強颱風哈吉貝，於日本時間12日晚上7點於伊豆半島登陸，重創日本，至15日至少造成72人死亡，10多人失蹤，47條河川共66處潰堤，近1萬棟房舍淹水。

15日：美國聯邦眾議院通過「香港人權與民主法案」，但中國大陸外交部、港澳辦、外交部駐港公署、中聯辦等部門立即發表強烈抗議、譴責與反對聲明，奉勸美方懸崖勒馬。

19日：香港特區行政長官林鄭月娥證實，已收到涉嫌在台灣殺害女友的香港嫌犯陳同佳的親筆信，表示決定到台灣自首，港府會安排陳同佳前往台灣，再由台灣當局接收。

外送員香港職災陳同佳外交部
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

因舞而生一躍21年 她是國慶花車隊伍亮麗的花蝴蝶

2019-10-20 02:10

柯文哲吞藥說 三大學會聲明：建議官員少揶揄、多關懷

2019-10-19 14:05

熱議題／臨海拍照熱點 野柳設紅線防悲劇重演

2019-10-19 00:53

熱議題／象鼻岩若列自然紀念物 地主嗆：一定圍起來

2019-10-19 00:49

熱議題／懸崖邊搶拍美照 誰管大象腳下哭

2019-10-19 00:46

熱議題／民間出人出錢護象鼻岩 公權力怎可擺爛

2019-10-19 00:40

台灣醫療報導獎 聯合報「聰明就醫」奪特優

2019-10-19 00:34

總統文化獎頒獎 蔡總統：歷屆得獎者見證台灣重大改變

2019-10-19 00:26

熱議題／象鼻岩三不管 中央地方互踢皮球

2019-10-19 00:23

吳舜文新聞獎 聯合報系入圍5項

2019-10-19 00:19

總統文化獎贈獎 豪華朗機工：讓新舊世代找到共同語言

2019-10-18 21:39

新鮮人貸款當店長，回本速度超出期待！

2019-10-15 00:00

369浪漫客庄秋冬遊電子旅遊券 民眾使用開心、合作店家數量大幅提升

2019-10-13 00:00
看更多

熱門文章

彭文正倫敦召開記者會 指控蔡總統偽造學歷

2019-10-19 06:51

綠營以為在放假...其實反攻的火種 正被韓國瑜悄悄點燃

2019-10-19 10:00

韓國瑜挺進台南遭鬧場 會場遍貼「尋人啟事」黑白照

2019-10-19 10:16

尷尬！彭文正「國際記者會」僅7人到場 謝志偉：丟臉

2019-10-19 16:05

韓國瑜再批一例一休：卡老闆喉嚨 餓勞工肚子

2019-10-19 16:27

取消訪美被柯文哲、蘇貞昌批 韓國瑜：酸言酸語沒意思

2019-10-19 16:23

韓國瑜廢一例一休遭批 孫大千反嗆蔡英文勞工承諾跳票

2019-10-19 12:03

韓國瑜造勢離場遭丟雞蛋未砸中 韓粉怒「抓到打死他」

2019-10-19 20:44

韓國瑜向台南人吶喊：你們挺民進黨已經挺夠了

2019-10-19 20:09

韓國瑜造勢擠10萬人 謝龍介：拉下蔡英文還賴清德公道

2019-10-19 18:27

李登輝久違露面氣色佳 支持蔡英文連任

2019-10-19 19:29

我駐美代表與美官員開會 美國務院推文「台灣是可靠夥伴」

2019-10-19 05:51

韓國瑜台南拜廟再造「韓流」 呼籲民眾別再被政黨綁架

2019-10-19 11:40

影／馬吳韓台南造勢進場 支持者擠爆：像被浪打到

2019-10-19 19:10

蔡英文來了 雲林政治宿敵為她同框

2019-10-19 18:12

不追究砸雞蛋民眾 韓國瑜：接受不同聲音就是民主真諦

2019-10-19 21:21

高雄4立委選區民眾黨推人選 柯文哲明來站台

2019-10-19 13:05

影／韓國瑜台南造勢 民眾抗議丟雞蛋

2019-10-19 20:37

韓國瑜台南造勢大會 文山伯暖場痛批民進黨炒熱氣氛

2019-10-19 18:09

「討厭韓國瑜」氛圍濃 綠估高雄選情可望全壘打

2019-10-19 11:53

郭台銘感恩之旅明天高雄場 神祕嘉賓王金平

2019-10-19 12:03

謝龍介「3月麻豆起義失敗」 批盡心賣文旦被黑 郭反擊

2019-10-19 17:55

馬吳韓柱4人互擁化心結 「這樣就不能再見縫插針了」

2019-10-19 20:14

韓國瑜政見「改口」 蘇貞昌：給他負責國家大計還得了

2019-10-19 15:50

影／韓國瑜直搗綠票倉吸10萬人 與馬吳柱相擁解心結

2019-10-19 21:48

韓國瑜見完莫健不訪美 柯文哲酸「多漏氣而已 」

2019-10-19 11:40

連署呂秀蓮等於助韓國瑜勝選？韓造勢大會出現這張傳單

2019-10-19 16:23

韓國瑜今台南首場造勢晚會 水萍塭公園到處見國旗

2019-10-19 13:38

韓遭砸雞蛋 蔡陣營：譴責暴力籲警方偵辦查明

2019-10-19 21:28

今年為韓國瑜遷戶籍到高雄 如今韓要選總統他這麼說

2019-10-19 16:51

許毓仁稱韓國瑜訪美有5大考題 韓陣營：完全不是事實

2019-10-19 16:57

挨批國民黨青年權貴 李正皓：輪不到「這根毛」來說

2019-10-19 20:52

韓國瑜來南鯤鯓代天府參拜 不抽籤吃「滷肉飯」

2019-10-19 12:47

影/韓國瑜今來台南大造勢 郭國文酸：老班底撐場面

2019-10-19 10:21

韓國瑜台南造勢會場阻路傳民怨 警方：有申請路權

2019-10-19 11:29

韓國瑜支持者看到麵包非草包 游梓翔：菁英不該只嘲笑

2019-10-19 10:25

影／馬英九今為韓國瑜站台 強調兩人無心結、雜音別在意

2019-10-19 18:54

韓國瑜授戰旗給台南市競選總部主委郭添財 當選聲不斷

2019-10-19 19:48

蔡總統：即使有不同立場 但使用暴力就是不對的事情

2019-10-19 21:44

影／韓國瑜青年論壇會場外 基進黨抗議爆衝突

2019-10-19 17:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top