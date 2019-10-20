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因舞而生一躍21年 她是國慶花車隊伍亮麗的花蝴蝶

2019-10-20 02:10聯合報 記者李隆揆／台北即時報導

張宇臻是今年國慶花車隊伍中的領舞者。圖／移民署提供
張宇臻是今年國慶花車隊伍中的領舞者。圖／移民署提供
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曾獲選2015年台灣小姐比賽亞軍，25歲的張宇臻目前是劉麗麗舞團的首席舞者，有一半西藏血統的她，今年國慶也帶領新住民隨移民署花車表演，成為國慶花車遊行中一大亮點。

張宇臻是今年國慶花車隊伍中的領舞者。圖／移民署提供
張宇臻是今年國慶花車隊伍中的領舞者。圖／移民署提供
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父親索南多杰是在印度出生的西藏人，12歲隻身來台求學後，與台籍妻子張翠如共組家庭，育有1女2子。西藏名為Lhanze Doma（蘭芝卓瑪，意即妙音天女。）的張宇臻說，西藏人血液人血液中有著能歌善舞的基因，自己好像擁有與生俱來的天賦，長大後也發現自己遺傳了父親執著、充滿責任感的個性，凡事都嚴格的自我要求。

張宇臻說，小時候曾有同學因自己半個西藏血統和深邃輪廓非常「好奇」，讓她感到不適應；但長大後便引以為傲，喜歡在西藏節慶時換上傳統服飾，享用奶奶親手做傳統美食，大學畢業作品也以西藏文化為發想，創作舞蹈作品《康巴年華》。

張翠如說，張宇臻從小就聽到音樂就會手舞足蹈，4歲加入歐陽慧珍舞蹈團開始學舞，嚴格扎實的訓練也為張宇臻奠下深厚基礎。因為對舞蹈非常熱衷，張宇臻小時候常因舞蹈課及表演放棄和家人出遊的機會，若她偶爾頑皮，只要說「不讓你去上舞蹈課」就會乖乖聽話。

10歲就開始參加全國比賽，張宇臻曾代表台灣到紐約、法國演出，並代表扶輪社到義大利擔任交換學生；美國發生911事件後，張宇臻也曾隨前副總統呂秀蓮的禮敬團，赴美國華盛頓為週年紀念日演出。

10歲就開始參加全國比賽，張宇臻曾代表台灣到紐約、法國演出。圖／張宇臻提供
10歲就開始參加全國比賽，張宇臻曾代表台灣到紐約、法國演出。圖／張宇臻提供
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10歲就開始參加全國比賽，張宇臻曾代表台灣到紐約、法國演出。圖／張宇臻提供
10歲就開始參加全國比賽，張宇臻曾代表台灣到紐約、法國演出。圖／張宇臻提供
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張的哥哥郭嘉仁說，張宇臻從小到大參加大大小小的比賽，獲獎無數，中小學時連短跑比賽都拿了不少次金牌，特別是在911恐攻事件剛發生幾年，許多美國人都不一定能順利歸國，張宇臻能赴美演出實在不易。

但也因對舞蹈的狂熱，張宇臻自我要求完美，成長過程中常因追求自我表現而感到壓抑沮喪，故非常仰賴家人的陪伴和鼓勵。她說，「舞蹈就是我的生命，每個舞者都會渴望站在舞台正中間」「舞台再大，不上台就只是觀眾」，而她不想只是觀眾。

張宇臻就讀大學時，受到外婆梁悅美（知名盆栽大師）支持鼓勵，參加2015台灣小姐比賽，為期半年的選拔過程，也讓她忙得焦頭爛額，甚至引來眼紅的同學刻意疏遠她。

張宇臻說，當時學業壓力很大，過程整個心情很糟很想放棄，但選拔期間又要表現完美，感覺真的很痛苦；不過最終得到亞軍還是很感動，覺得自己透過這段過程建立自信，一別過去不敢上台發言的自己。

自台南應用科技大學舞蹈系畢業後，為培養獨立自主和舞蹈創作的能力，張宇臻在泰國普吉島Club Med從事海外Gentle Organizer工作半年。目前在劉麗麗舞團擔任首席舞者，創作、教學、演出是她的日常。

包含「梅香如故」「盛夏之荷」「玫瑰紅」「晨曦之雀」等作品在內，張宇臻已有30餘支自編舞蹈作品，她說，她習慣聽音樂找旋律，腦海裡就會有美麗畫面出現，平常也喜歡藉由觀看電影來激發靈感，「但最喜歡看鬼片刺激腦力！」未來希望能再繼續出國進修，在更大的國際舞台上發光發熱，成就個人更多的舞蹈教學，讓更多愛好者也能舞出自己的歡樂，創造更大的多元藝術文化。

10歲就開始參加全國比賽，張宇臻曾代表台灣到紐約、法國演出。圖／張宇臻提供
10歲就開始參加全國比賽，張宇臻曾代表台灣到紐約、法國演出。圖／張宇臻提供
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張宇臻在泰國普吉島Club Med從事海外Gentle Organizer工作半...
張宇臻在泰國普吉島Club Med從事海外Gentle Organizer工作半年
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西藏國慶舞團
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