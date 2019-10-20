回響／「三不管」象鼻岩 擬拉警戒線

針對象鼻岩的問題，新北市長侯友宜昨天參加萬里鱻蟹宴時回應表示，一定要把安全做好，保障遊客的安全。 圖／新北市消防局提供 分享 facebook

聯合報昨天報導新北瑞芳象鼻岩遊客搶拍照不要命，險象環生，成「三不管」地帶。新北市長侯友回應指出，象鼻岩一直都由新北市政府跟瑞芳區公所維護管理，但遊客愈來愈多，有照顧不到的地方，「一定要把安全做好，考慮拉警戒線」；市府將每天派人巡邏勸阻遊客勿攀爬到危險處所拍照，明天將到現場會勘研議加強安全管制措施。

長侯友宜昨天表示，象鼻岩由新北市政府管理，過去市府不斷立告示牌，透過消防局、海巡署、區公所等去勸說，但遊客愈來愈多，有些地方照顧不到，以後考慮要拉警戒線，希望大家一起維護象鼻岩地質景觀，更重要的是保護來參觀民眾的安全。是否比照野柳地質公園畫設「紅色警戒線」？他說，會整體來考量，把安全工作做得更完善。

消防局指出，在文資審議尚未通過前，為維護遊客安全，已由消防局、岸巡及觀光旅遊局加強象鼻岩巡邏密度，每天上下午均排有人員巡邏勸阻遊客勿攀至危險處所拍照。明天將邀集農業局、觀旅局、瑞芳區公所、岸巡及賞鳥協會等單位現地會勘，研議安全管制措施，確保遊客安全。

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新北農業局表示，除派人勸導外，維護地理景觀由農業局規畫依文資法送審「特殊地形及地質現象」自然紀念物，目前正彙整資料待委員會審議；上半年鳥會申請自然地景保存，迄今已開兩次公聽會，地方未有共識，十一月底會走文資審議會，如通過，未來可禁止民眾攀爬或太靠近。

新北市議員白珮茹說，遊客要有自我約束力，可遠觀不一定要冒險爬上爬下，但真有危險的地方要封閉。議員張錦豪則表示，象鼻岩的問題，不管土地權屬，安全的環境很重要，須保障遊客安全。

新北觀光旅遊局說，發展觀光未必要踩上象鼻岩，陸上、海上遠遠拍攝，更能顯現象鼻岩的整體美。不少遊客建議市府淨空象鼻岩，讓大家看見它的原始美，也更能良好保存，建議日後如果規畫為保護區，一定要嚴格把關。