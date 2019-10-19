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柯文哲吞藥說 三大學會聲明：建議官員少揶揄、多關懷

2019-10-19 14:05聯合報 記者羅真／台北即時報導

台北市長柯文哲近日脫口要輕生者別在公寓自焚、要自殺拜託吃安眠藥等語，引發爭議。台灣自殺防治學會、台灣憂鬱症防治協會以及台灣精神醫學會今日共同發布聲明，「建議政府官員及全體民眾，多一分關懷，少一分責難揶揄，營造溫馨支持的氛圍」。

三大學會聯合聲明全文：

在各界努力下，我國於2019年5月31日立法院三讀通過自殺防治法，使得已持續推行14年的國家自殺防治策略具備明確法源依據。自殺防治法草案總則明白指出：自殺為全球性的公共衛生、心理健康與社會議題，成因複雜且多元所造成負面影響擴及整體社會。自殺防治以「生命無價」為理念，以全民共同防治自殺為目標，實施與落實是我國衛生醫療、社會福利及社會安全重大施政議題，涉及層面跨越中央至地方之自殺防治體系各專業領域及全體民眾。由此觀之，欲落實自殺防治法立法宗旨，除了迄需匯集民間力量外，也需要各級政府首長，發揮優質領導力，建構「網網相連」與「面面俱到」的防治體系，與部屬共同承擔不確定性與壓力。

為因應成因複雜且多元的自殺問題，在多層次防治策略中，致命工具可得性限制，已是國際公認自殺防治重要環節之一。致命工具可得性限制，與高風險危機個案處遇，改善社會經濟環境，以及全民心理健康促進等等防治策略同樣重要。我國民眾使用自殺死亡方式，在都會區青壯年族群，燒炭導致一氧化碳中毒，是嚴峻考驗，而在農業區高齡族群使用劇毒農藥自殺，也一直是防治重點。國外研究指出：在香港的社區試驗，實驗區木炭販賣由公開陳列改為專櫃上鎖，與該區燒炭自殺降低50%相關。南韓在2012年10月後禁止巴拉刈販售，與使用農藥自殺死亡率減少了37%相關。孟加拉自2000年起禁用高危險性農藥後，因農藥自殺身亡人數顯著下降，且並未造成農業就業或產量負面影響。台灣經過近年研究推廣，即將在2020年禁用劇毒農藥，期望能大幅降低使用該方式自殺比例。

部分自殺防治議題確實與公共安全議題重疊甚至衝突，例如：大樓樓頂安全門管制與消防安全之兩難，燒炭自殺與意外火災之關聯；但也有機會將自殺與公共安全議題結合，例如限制劇毒農藥可防自殺也可防兒童誤食。面對衝突解決衝突，需要從關懷生命角度出發，發揮智慧創意營造雙贏。此外世界衛生組織建議：自殺新聞內容及其報導方式，應避免過度責備。全國自殺防治中心長期觀察國內媒體報導自殺新聞內容，並與各媒體機構密切互動，共同成長。根據長期統計，國內平面網路媒體內容刊登自殺相關新聞內容，違反世衛組織「不過度責備」建議者，僅占2018年所有自殺新聞2.59%，顯示國內大多數媒體以及各界發言內容，均能朝向非責難態度面對自殺問題。在此網路多媒體與自媒體時代，面對自殺議題，建議政府官員及全體民眾，多一分關懷，少一分責難揶揄，營造溫馨支持的氛圍。

當今世界正面對自殺防治工作新挑戰，在此困難時刻，更需要政府民間共同參與。在多層面國家自殺防治策略架構中，期待各級首長，以嚴謹的科學精神，溫暖的人道關懷，支持所屬，構築團隊，共同投入自殺防治工作，營造不責難的氣氛，落實「關懷文化」與「安全文化」，共同實踐「人人都是珍愛生命守門人」的理想境界。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台北市長柯文哲。本報資料照片
台北市長柯文哲。本報資料照片
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柯文哲
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