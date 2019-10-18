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黃昏時刻易撞鬼？日本妖怪民俗的靈界怪談

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影／【願景-永續能源之路】單車大國 荷蘭騎出綠色生活

2019-10-18 10:03聯合報 記者葉信菉 彭慧明／荷蘭即時報導

城市發展同時要兼顧環保和民眾生活空間、還要滿足交通需求並不容易。隨著都市的快速發展，市政府與國鐵都遇到共同問題「怎樣讓大家放棄自家汽車、使用公共運輸系統」？所以從中央到地方，都積極加強自行車通路與大眾運輸系統的連結。例如，烏特勒支正式啟動全世界最大的自行車停車場，在歐盟2018綠首都奈梅亨騎自行車四通八達，「自行車高速公路」更連結到附近的安納姆，自行車通勤成為荷蘭人的日常生活。

歐洲綠色首都奈梅亨所建造的腳踏車高速公路，連接到附近地區，使用此高速公路的通勤時...
歐洲綠色首都奈梅亨所建造的腳踏車高速公路，連接到附近地區，使用此高速公路的通勤時間比任何交通工具快。記者葉信菉／攝影
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Utrecht擁有荷蘭最大的腳踏車停車場。記者葉信菉／攝影
Utrecht擁有荷蘭最大的腳踏車停車場。記者葉信菉／攝影
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自行車荷蘭公共運輸
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