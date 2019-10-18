原住民保留地禁伐補償條例修正 原民會：創造經濟效益
2019-10-18 01:45
聯合報 記者陳宛茜
／台北即時報導
為落實原民土地正義，原民會擬具「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例修正草案」，於昨日行政院院會決議通過。原民會表示，本次修法將都市計畫區、國家公園、水源水質水量保護區、自然保留區、自然保護區內的原民保留地，預估近七千公頃土地納入補償範圍，估計增加受補償族人四千人。
原民會指出，「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」2016年7月1日啟動，禁伐面積達每年四萬一千公頃，核發補償金計47億元，受補償族人每年約兩萬六千人。此次修法乃就過去執行面所遭遇的問題進行通盤檢討，
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此一草案除了增加補償範圍，也修改名稱，將「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例修正草案」更名為「原住民保留地禁伐補償條例」。經濟發展處產業發展科科長高文斌指出，條例中其實並無「造林」相關鼓勵，擔心名稱造成誤解，因此一併修正。
高文斌表示，過去條例僅補償「林業用地」，限縮補償範圍，甚至連太魯閣國家公園皆無法適用，因此此次根據實際需求，新增都市計畫區、國家公園、水源水質水量保護區、自然保留區、自然保護區等區域，並配合目前科技發展趨勢，簡化禁伐補償處理程序。
原民會指出，四年來核發補償金計新台幣47億元，但因此為台灣的碳吸存、水源涵養、防止土砂流失帶來的經濟效益，評估超過298億元。政府付出相對低的成本，創造數倍的經濟效益，為此一條例的目的和意義。
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