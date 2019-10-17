曾讓柯文哲槓上交通部 北車聯合防災中心等13年啟用了
2019-10-17 13:00
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
台北車站為聚集旅客運輸及商圈活動之重要交通樞紐，每日50萬人潮進出，2006年就計畫成立的台北車站聯合防災中心，今天正式揭牌啟用。台鐵局說，該中心整合各單位之CCTV、救災無線電及消防火警訊號等防救災設備，並制定緊急應變標準作業程序，24小時監控，若有狀況可立即進駐。
前年台北舉辦世界大學運動會前，台北市長柯文哲就為了2006年就計畫成立的台北車站聯合防災中心，槓上交通部政務次長王國材。柯認為拖了11年都還沒個影，如經13年過去，終於正式啟用。
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台鐵局說，為提升周遭地區各軌道營運、地下街及商場等事業單位之整體防災效能，台北車站特定區聯合防災中心局自去年7月31日開工，歷經一年工期，今天上午由台鐵局副局長馮輝昇主持揭牌典禮，邀請高鐵、北捷、桃捷、微風以及台北、站前、中山與誠品地下街等單位共襄盛舉。
台鐵局說，該聯合防災中心整合各單位之CCTV、救災無線電及消防火警訊號等防救災設備，並制定緊急應變標準作業程序，24小時皆有專業人員值勤監控台北車站全區；如發生災害狀況，各單位皆會立即進駐聯合防災中心，進行聯合指揮及災害防救等作業，將台北車站特定區災害損失降至最低。
台鐵局副局長馮輝昇說，台北車站是全台第一大站，營運機構包含高鐵、台鐵、北捷、桃捷，商場也有微風廣場和四條地下街，每日進出50萬人，為防災系統重要節點。
馮輝昇說，要統合這麼多相關單位一起合作協調，就像交響樂團一樣頻率調性都要一樣，防災緊急應變計畫討論很久，如何加強橫向聯繫、透過防災系統把災害防範於未然，目前已模擬各項劇本，如火災發生、有爆裂物或人員受傷時的狀況，亦有標準作業程序，要讓災害發生風險降到最低。
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