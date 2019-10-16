蘇揆拍板高鐵延伸 許毓仁：違反程序

2019-10-16 16:39 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



國民黨許毓仁16日審查行政院109年度預算表示，蘇揆返鄉宣示高鐵延伸屏東，違反財政紀律、程序原則，到處亂開支票。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 「高鐵延伸屏東600多億元這筆錢從哪裡來？是否又要舉債！」立委許毓仁16日審查行政院109年度預算，質詢行政院秘書長李孟諺時表示，院長蘇貞昌9月10日未經過評估報告與立法院預算審查，就先行前往屏東宣布「高鐵確定延伸屏東」，違反財政預算紀律與程序正當性。李孟諺回覆，蘇揆返鄉宣布政策是「宣示他的態度。」

政院：宣示態度

許毓仁質詢時怒問，蘇揆9月10日在路線評估未審查完成、公共建設計畫與環評都尚未啟動之前，就跑到地方宣布「高鐵確定延伸屏東」，請問是把我們國會放在哪裡？李孟諺回答，「此舉是一個宣示態度的原則。」許毓仁火冒三丈轟：「你說這是宣示，那你怎麼不乾脆宣示，中華民國要去把帛琉、邦交國都買下來？」

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未評估就先開支票

李孟諺則重申，屏東鄉親殷切期待高鐵、西部高鐵東部快鐵是必要的環島交通路網，已依循相關程序辦理。許毓仁則打斷說，不要來立法院宣導政策，請針對行政院的作法做出說明。政策評估都沒做好，行政首長可以這樣到處亂開支票嗎？「特別是在選舉前，請不要再出現這種全民買單的政策性宣示。」

許毓仁指出，網友9月11日在國發會公共政策網路平台提出的「停止高鐵延長至屏東，將經費用於改善台鐵」提案，已於10月初破5000人附議，依規定相關單位須於成案後2個月內受理，並做成結論回覆給民眾。許毓仁說：「我就盯著政委唐鳳，看他到時候有沒有召開協調會。」

許毓仁：毫無財政紀律

許毓仁接著問廢除印花稅議題，廢除的121億元稅收該從何處補足？李孟諺回答，以去年1000多億元的歲計賸餘補足。許毓仁提出質疑，行政院的做法是，以歲計賸餘補足121億元印花稅，但歲計賸餘這超收的稅款，不是本來就會「還利給地方政府」？李孟諺僅回答，規劃以特別統籌分配款補足121億稅額，再以年度預算編列。

「審計部目前計算出的『前瞻預算實現率』，中央65%、地方53%。」許毓仁表示，先不論這些政策本身的對錯，近年來這些城鄉預算，都是以「先射箭再畫靶」的方式施行預算，「只編大項目，但對於細項卻毫無遵守財政紀律」，所以到最後，大型公共工程案、大型政策案會變成大錢坑、政府的財政大黑洞。

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