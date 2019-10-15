山林新政策外 蘇貞昌還有「向海致敬」政策

行政院長蘇貞昌將宣布「山林新政策」，推動山林大解禁，預計將整建35座年久失修的山屋，蘇貞昌今天再度表示，除了向山致敬，接下來也會推出「向海致敬」政策，讓台灣真正是美麗之島，從海洋到陸域，政府各有單位負責，這樣才是「有政府、會做事」。目前已責成政務委員吳澤成進行相關整合。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇院長提到的致敬海洋政策，目前僅是一個施政大方向，主軸有二，包含友善海洋，也就是處理海漂垃圾及颱風過後的廢棄物清理；另外則是親近海洋，除了像山林政策一樣會有部分解禁，也會強化海上活動安全，但並非僅是水上摩托車等活動，而是設計任何一種型態的海上活動，同時要維護民眾安全。

民進黨立委洪宗熠今天在立法院質詢海洋廢棄物議題，洪表示，彰化海岸的廢棄物相當多，一直沒解決，他從六月多開始找相關單位解決，但到底哪個單位要處理？環保署、海委會、彰化縣政府、水利署等跨單位太多，疑似有踢皮球狀況。行政院政委吳澤成表示，蘇院長已經責成各部會組成專案小組，要求每一寸土地、每一寸清潔都要有人管及負責，都在進行當中。除彰化外，擴及全台海岸及海洋都要有人負責清潔、及維護工作。

蘇貞昌表示，隨海流與海風、及颱風緣故，海域垃圾會隨時間、地域而各有不同，他已責成吳澤成協調海委會、環保署、海港及交通部等相關部會，訂出全年各地方會發生的情況，包括颱風過後的浮木導致漁港塞滿船出不去；還有隨季節從中國跨海漂來的垃圾等，都要訂出整套辦法。