近20年最高農損紀錄暴增二倍 祕密武器讓台灣與天抗衡

2019-10-14 09:38 聯合新聞網 文章提供／遠見



圖／台農81號耐倒伏、抗稻熱病及褐飛蝨，且產量穩定。取自行政院農業委員會農業試驗所官網 分享 facebook 過去20年台灣農業受天候異常、病蟲害影響，農損最高金額從1998年的127億漲至2016年的383億，其中稻農也是主要受災戶，但今年稻農不再眉頭深鎖，他們改種新品種，不僅抗天候、病蟲害，還省下大量農藥費用，到底這項祕密武器是什麼？

每天來碗香氣四溢的白米飯，或吃上一顆鮮甜的水果，也許早已是你我的日常。但在享受美食的同時，你可能很難想像，身邊這些尋常食物，每天都在面臨極端氣候威脅。

就以10月初剛侵襲北台灣的米塔颱風為例，儘管並未登陸，卻造成逾百萬元農業損失；至於今年8月24日來襲的白鹿颱風，則足足有1.7億元的農損。

過去20年農損最高紀錄增幅超過二倍

上述兩例僅是自然災害農損的冰山一角。根據農委會統計年報顯示，過去20年來農損金額，幾乎每隔幾年就會有數值破表，從1998年的127億、2005年的211億、2009年的291億和2016年的383億，每次週期性約3至6年，呈現「波浪」狀走勢。

值得注意的是，每一波的高點不斷破紀錄，2016年已是1998年的3倍。農委會企劃處副處長周妙芳便表示，節節升高的農損趨勢，正代表全球氣候變遷惡化的結果。

正因極端氣候頻頻重創農業，農民暨農業相關單位莫不卯足了勁對抗天災。農委會主委陳吉仲表示，未來每年將投入6億元以因應氣候變遷的衝擊。

抗災手法除大眾所知的溫室、圍籬等「硬體」技術外，近來更移轉至生物科技，其中，農委會農業試驗所就研發出多項防災農作物。

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稻熱病襲捲，「台農81號」成稻農救星

例如今年4月，天氣忽冷忽熱，濕度又高，天候變化劇烈下，導致雲嘉南地區多達四成二的稻米感染中度以上的稻熱病。

農試所已預期翻臉比翻書還快的氣候，勢必造成農災，去年培育出能抵擋「忽冷忽熱」的稻米「台農81號」，果然派上用場。許多在今年四月深受稻熱病所苦的農夫，隨即在八月改種台農81號，不僅成功防疫收割，還省下大量的噴藥費用。

在農民奔相走告下，台農81號被廣為栽種，短短1個月，全台覆蓋面積已逾6000公頃，同時，台農81號不僅對氣候變化的耐受性強，更具備抗蟲性，負責研發台農81號的嘉義農業試驗分所研究員吳永培就直言，「光農藥錢，每一公頃至少省下2萬元。」

「桃台農7號」讓四月就吃得到水蜜桃

除了稻農，果農的抗災工程亦如火如荼。以往在台灣，甜美多汁的水蜜桃，屬於溫帶水果，只適合生長在海拔1000公尺左右、溫度較低的丘陵地，隨著氣溫節節升高，水蜜桃產量也逐漸萎縮。

為此，台中農試所研發出一款名為「桃台農7號」的新品種水蜜桃，突破溫度與時間限制。以往，水蜜桃依採收季節，可分為早桃和晚桃，早桃約在國曆7月中旬，晚桃則於8月中下旬收成。台灣為迎合母親節旺季，已設法改良，提前至5月初就能採收早桃。而桃台農7號更是全球的「早產兒」，台灣成為唯一有4月鮮食桃的供應地。

如今，在台中霧峰一帶，4月就能看到一棵棵結實纍纍的水蜜桃生長在海拔不到100公尺的平原地區。台中農試所作物種原組組長溫英杰表示，桃台農7號是以台灣本地「鶯歌桃」為基底，再與西方水蜜桃雜交而來，是少數可以在低海拔收成的水蜜桃。

儘管人類試圖「人定勝天」，研發出各式「抗逆境」新品種作物，但在極端氣候愈演愈烈情況下，恐怕「人與天爭」的農業現狀，一時半刻仍無法改變。

圖／桃台農7號的研發，讓台灣得以在4月食用到新鮮水蜜桃。取自行政院農業委員會農業試驗所官網 分享 facebook

（作者／蔣濬浩 攝影／陳之俊 本文出自2019.10.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）