369浪漫客庄秋冬遊電子旅遊券 民眾使用開心、合作店家數量大幅提升

2019-10-13 00:00 文／ 謝謝你好朋友股份有限公司



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客委會配合行政院實施「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」及促進客庄經濟，規劃「369浪漫客庄秋冬遊電子旅遊券加碼補助，自十月推出後，接續連假假期關係，國人反應非常熱烈，限量十萬組的名額在十月三日上午即申領完畢。

「369浪漫客庄秋冬遊電子旅遊券操作簡易，民眾只要到全台客庄有參與本次活動的店家，消費時出示電子旅遊券QR Code經店家手機掃描並核對身分無誤後隨即核銷電子旅遊券，屏東縣一間小吃店老闆娘鍾女士表示：「核銷流程真的非常簡單，連他這樣年紀大的人都會操作，最近也真的有很多客戶到店消費，是近期以來政府所提出促進觀光的政策中，他們覺得很有感的活動，由於限量十萬個名額，許多的名眾反應沒有搶到，連他自己及家人皆未能取得旅遊券。

本次「369浪漫客庄秋冬遊專案的店家募集主要以客委會所輔導之全台七十個客家文化點發展地區為主，透過本次電子旅遊券簡單的流程設計，讓參與活動的店家不需增購任何設備，只要自備一台智慧型手機就能輕鬆加入本次專案活動，讓各年齡層、各行業別的店家業者，無論是餐廳、紀念品、各客庄場館都能自行操作電子券的核銷作業，高雄市甲仙區的冰店陳老闆開心地說，他是很早就加入本次369活動的店家，從10月3日開始陸續有消費者拿著電子旅遊券進來消費，附近的店家朋友知道此活動後，也很踴躍地跟著加入店家行列。

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活動適逢雙十國慶四天連假，申領「369浪漫客庄秋冬遊電子旅遊券的民眾前往全台客庄進行消費，店家除了反映許多消費者拿著電子旅遊券到店消費外，亦另外提及核銷方便對於店家來說減輕了許多行政負擔，期待客委會能加碼舉辦。

「369浪漫客庄秋冬遊電子旅遊券的創新模式，為全台客庄的業者帶來全新又有效的商業模式，同時帶動全台客庄的觀光及國人有感的消費體驗。