挺核公投再闖關 黃士修批中選會

2019-10-09 18:05 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



去年的「以核養綠」公投領銜人黃士修準備在明年的總統大選發起「重啟核四」公投，9日他與清大教授李敏將37萬份連署書遞交給中選會，並痛批去年中選會暗中搞鬼，剔除大量連署書，預告今年發生的狀況恐怕會變本加厲，期望繼續收集連署，預備未來可能被要求的補件。

中選會前科累累

黃士修宣稱，在去年的絕食期間收到消息並多次開直播預告，民進黨政府的內定劇本先是宣布以核養綠公投聯署書的不合格率為11%，再逼他們補件使得公投與大選脫勾，結果不出他所料，10月12日中選會公布的不合格率不偏不倚就是11%。

黃士修更指出，這些不合格的連署書中竟然有前行政院長張善政，理由居然是戶籍未滿6個月，事實上張善政設籍花蓮長達10年，爾後中選會又改口說是因重複連署。另外，桃園市議員牛煦庭的連署書同樣也因戶籍未滿6個月被判定不合格，然而牛煦庭如果真的戶籍未滿，不可能參選市議員，更別提當選。

有鑑於中選會前科累累，今年2月主委又換上前民進黨資深黨員李進勇，黃士修呼籲，請志同道合的朋友持續收集連署書以預備補件，並透露未來中選會公布的不合格率恐怕高達30%。他稱「這是一場對抗專制獨裁犯罪集團的戰爭」，痛批「蔡英文政府為了一己之私，不擇手段背叛民主進步的價值」。

挺核反核對決

清大工程與系統科學系教授李敏今日也到場支持，他批經濟部對於2025年台灣是否缺電仍未給出答案，重啟核四一方面是解決電量不足的問題，另一方面也減少空氣汙染，核廢料也是可以處理的，希望這個議題能夠去除意識形態，回歸專業。

台灣環保聯盟前會長高炎成聯合多個環保團體今年4月已提出「廢核再生公投」，目前仍在連署當中，明年將與「重啟核四」公投直球對決。

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