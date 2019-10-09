防寒衣分配不均 親民黨籲消防署統籌

2019-10-09 16:46 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



「難道前瞻預算不值得拿來買消防衣嗎？」9日親民黨團召開「消防人員安全，中央不能裝傻」記者會，關於潛水防寒衣人衣比不足的問題，立委李鴻鈞質疑中央明明就掌握資訊，也知道消防裝備極度不足，卻沒有統籌分配，導致有的縣市「有人無衣」、有的縣市「有衣無人」

關於台中火場2名殉職弟兄一事，立委周陳秀霞強調「『退避權』非常有必要，人命無價，別讓消防員只能『救死沙場』，而不能求全，不要讓他們白白犧牲。」

防寒衣配給失衡

立委陳怡潔表示，不僅僅是宜蘭縣的問題，檢視全國水下裝備統整的問題，比較有錢的縣市包括台北市、新北市等，人衣比都超過1比10，但連江縣、台東縣、澎湖縣等，一個具有下水資格的消防員，連1件濕式防寒衣的配比都不具備。有的縣市有人無裝、有的縣市有裝無人，中央主管機關沒有落實全國裝備盤點。

立委周陳秀霞提出，收集數據的過程中還發現案外案：在106年新竹市政府宣告爭取了137萬元補助，也編列87萬元購買10件乾式防寒衣，及30套個人潛水裝備，但107年消防署數字顯示，新竹市政府只有30套濕式防寒衣，而乾式防寒衣數量仍掛零，要請問新竹市政府預算買去哪了？消失的買衣錢另成一議題。

總統大選不缺席

立委李鴻鈞接受媒體提問時說，黨主席宋楚瑜在許多災難訪查都展現同理心，解決問題的能力上有專長，政府不要再視而不見。此外，親民黨的這張「門票」，絕對不會在總統大選缺席，在10月份時會給大家報告。

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