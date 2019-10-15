新鮮人貸款當店長，回本速度超出期待！

2019-10-15 00:00 聯合線上 文／陳勳



板橋 謝先生 社會新鮮人、退伍即創業

以前大學在手搖飲店打工，就夢想有一天能開一家自己的店。但是開一家店要花的錢跟管理經營能力，對那時候的我來說簡直遙不可及。

退伍之後，考慮過很多品牌，最後選擇了茶聚。除了看中茶聚完善的教育訓練及總部支援，還有優惠的貸款方案，完全就是我這種有夢想但是沒有富爸爸的年輕人救星。茶聚的加盟金本來就不高，有了貸款加上大學打工存的錢，讓我剛退伍沒有太大的負擔就能開店。

圖／茶聚 提供 分享 facebook

大學念商學院所以對數字很敏感，本來做好長期抗戰的心理準備，板橋又是手搖飲的一級戰場，大小品牌都看得到，店租成本加上激烈競爭，勢必有一番苦戰。但是隨著附近商圈很多飲料店來來去去，我們家的生意越來越好，尖峰時刻夥伴們常常忙到人仰馬翻，營收和回本進度都超出我的預期，給我很大的信心。

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從消費市場的觀點來看，現在大家飲食的趨勢都開始注重健康和天然，所以我很看好主打原味茶的茶聚未來會有更大的發展空間。而且一家講究原茶的手搖飲店，其它調茶自然更有優勢，這就是茶聚的產品力。

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很多人對於加盟手搖飲抱著既期待又怕受傷害的心情，期待能一圓創業夢想，也擔心血本無歸。想在激烈競爭的茶飲市場中立足，挑對品牌就是決定能不能成功的重要關鍵。茶聚有經驗豐富的後勤支援，營運透明好溝通。產品端也不斷改良茶飲口味，在「原茶專門」的原則之下推出優質的品項來滿足市場需求，又能以創新品項帶起新的潮流，是行銷和產品力兼具的優質品牌。

只要認真投入、選對品牌，自己當老闆賺錢真的沒有那麼難。開店創業，還拿不定主意嗎？先打茶聚專線聊聊吧！