星雲傳播獎公布 聯合報醫藥組獲青年潛力獎

2019-10-08 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



「2019星雲真善美傳播獎」今天公布得獎名單，「傑出貢獻獎」由國立政治大學國際合作事務處國合長蘇蘅、新加坡報業控股有限公司華文媒體集團社長李慧玲獲得；聯合報元氣中心醫藥組今年獨家揭露醫界重消一性性醫材、達文西A健保弊案等，獲「青年潛力獎」肯定。

星雲真善美傳播獎長期鼓勵傳播及媒體共作者，帶動社會向上力量，今公布得獎名單，除了「傑出貢獻獎」、二名，「青年潛力獎」共七名，分別是女人迷、三立電視台汪倩如團隊、中央廣播電台詹婉如、聯合報新聞部元氣中心醫藥組、中央廣播電台新聞部採訪組、羅佩琪「病後人生一站式服務網」，還有財團法人天主教單國璽弱勢族群社福基金會「活出愛─陪我一起長大」。

「特別獎」一名，由新加坡新明日報朱志偉「星雲大師點智慧─每日專欄」獲獎。

政治大學國合長蘇蘅以長期致力於傳播領域研究獲得傑出貢獻獎，主辦單位認為，蘇蘅不僅對傳播學有重大貢獻，更親力親為為傳播理論、傳播政策及實務建立具有前贍性的模式，是一位走出學術象牙塔，投身公共政策的大學教授。她長期關注當代媒體、新媒體與臺灣社會的互動，經常於報章媒體發表相關評論，提供傳播新知及建設性的建議，和社會大眾分享，引起重大迴響。實踐傳播知識份子推動社會進步的使命與價值。

另一位傑出貢獻獎得主李慧玲，在新聞傳播專業領域馳騁25年，在世紀交替的重要時期先後派駐香港與北京，見證中國崛起與華人世界頻密互動。擔任新加坡「聯合晚報」總編輯期間，將晚間報紙帶往人本關懷，為讀者帶來生活所需要的堅持和勇氣。三年前李慧玲升任新加坡報業控股華文媒體集團社長，引領新加坡最大媒體機構的華文媒體部門，致力向具社會良知與文化涵養的營運方式與精神理念。

聯合報元氣中心醫藥組今年以「達文西A健保、一次性耗材重複消毒─手術室裡不能說的秘密系列報導」及「願景工程3C破壞王」獲獎，前者以提供民眾透明的就醫資訊為出發點，期望保障民眾就醫權益；「3C破壞王」則關注國內孩童手機使用狀況，希望搶救滑世代的眼球與心靈。

主辦單位認為得獎者透過社會議題中從多元角度帶出觀點及教育的意義，引發政府及民眾對社會問題的瞭解及深層省思，都是具高度與深度新聞報導的極佳典範。