臺中科雅路燙平完成！往來中科好舒適

2019-10-09 00:00 文／ 臺中市政府 提供



臺中市政府建設局持續執行道路燙平專案，日前完成大雅區科雅路自中部科學園區至中清路四段，長度1.2公里。自盧市長上任以來，共已完成74.5公里燙平。建設局長陳大田表示，富市台中從基層建設做起，台中市燙平不只要求效率，更嚴格控管工程品質，讓行車更順暢。

中市府日前完成大雅區科雅路燙平，行車更順暢。 圖／臺中市政府 提供 分享 facebook

建設局表示，科雅路為中部科學園區重要南北向聯絡道路，藉由科雅路銜接省道台10線中清路四段，西行可由沙鹿交流道銜接國道3號，東行可由大雅交流道銜接國道1號。本次燙平路段為科雅路自中部科學園區至中清路四段，除改善路面平整度，並一次改善人行道、中央分隔島排水、設置街道幸福設施、標誌號誌共桿、孔蓋調平及下地、共同纜線管路及路面刨封等全方位工程，使計畫路段兼具安全、舒適及美觀等特色，將道路多項目標一次整合提升到位。

中市府日前完成大雅區科雅路燙平工程，並同時改善周邊人行道。 圖／臺中市政府 提供 分享 facebook

建設局進一步指出，本工程完成改善長度達1.2公里，為提升道路平整性及舒適度，落實施工步驟，事先會召開管線協調會協調各管線單位孔蓋下地，下地率均高達70%以上，大幅減少因孔蓋造成的危險事故。而標線防滑係數也從規範的45BPN標準提升至65BPN，同時顧及機車騎士安全。且為強化道路品質及耐久性，路面鋪設完成後，靜置6小時或待降溫至50℃以下才開放民眾通行，嚴格控管工程品質。

科雅路為中部科學園區重要的南北向聯絡道路。 圖／臺中市政府 提供 分享 facebook

陳局長說，燙平不只是為了全民道路使用舒適度，延長道路使用的壽命，更是全面性照顧所有市民用路安全。盧市長上任後，逐步實現要給民眾幸福的承諾，燙平工程將持續推動，也是市政團隊在建設上的首要計畫。市府以每年完成80公里燙平為目標，未來市府仍須要市民的全力支持，給市民居住與通行的幸福，實現「富市台中，新好建設」的生活品質及城市願景。

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