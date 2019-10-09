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修信託法 公益信託恐被汙名化

2019-10-09 00:00文／ 鄭嘉惠

法務部108年8月15日提出《信託法》部分修正草案，修訂「公益信託專章」，旨在多管齊下強化國家對公益信託財務與營運的監督，從前端來源限制、中端管理監察較現行法大幅增加，其中，硬性訂定支出比率對公益信託的運用調配相當嚴苛，社福團體也擔心財務缺乏彈性，只會讓公益的餅做死而非做大！公益信託修正草案若通過，嚴重緊箍公益信託運行，一昧防杜、斷絕鼓勵，讓社福團體前景堪憂。

《信託法》民國85年公布迄今二十餘年，自從90年第一個公益信託設立以來，依信託公會108年第二季統計資料已有267個公益信託，合計總資產854億元。公益信託是為了公共利益而成立的信託，立法的目的是希望利用民間力量支持各項社會公益事務，行之多年也需隨時空變遷調整，法務部日前公布「公益信託專章」修訂案，立委黃國昌108年9月24日也邀集學者、獨立記者、公民團體舉行公聽會多方討論，顯見這關乎社會公平與國家財政的法案備受關注。

而本次修訂「公益信託專章」當中，71條之2提到「捐現金之外資產，要先提運用計畫，經主管機關會同財政部許可，才能捐贈」，看在實際參與公益信託的人眼中大嘆不可思議！善心人士有意將股票、不動產交付公益信託必須提交繁瑣的行政程序，讓人大幅降低意願。再加上限制公益信託的資產種類、來源、比例，無疑增加投入門檻，前端「監督」已成為「限制」。

71條之7更提到「對單一公司持股(包含受贈)不能超過該公司5%」旨在避免財團、富豪假公益信託之名意圖逃稅、控股。事實上，公益信託因持股的股東身分對於公司有其對應的權利與義務，所謂的公益信託持有大量公司股票(尤其是因受贈而持有的)與公益信託去從事公益事務這兩者間並不衝突。公司營運良善、獲利提升，未來公益信託則能因股東身分獲配股利、獲得更多能量去從事公益事務，得益的還是所有弱勢及公益對象。要把公益信託的餅做大，才是社會公益之福。

75條「委託人與信託監察人不能是配偶、三親等內親屬關係」盼能防止委託人成為幕後實際操作者，但是卻落入中端管理上弔詭的思維。畢竟公益信託是由委託人捐助成立，而委託人的配偶或三等親才是最了解委託人想要運用公益信託從事慈善、文化、學術……哪個面向的資助？此法條限制難免讓人有把財產交給陌生人決定使用方式的疑慮。當公益信託的資產全部都是委託人捐助的，然後要求委託人及其家屬都不能有意見，如此不尊重捐款人意旨的管理運用方式，是要如何鼓勵大家來捐贈設立公益信託?

法務部修訂「公益信託專章」目的在監督，攸關社會公平正義與國家財政稅收的確有必要，公益信託或是公益團體都希望政府督導重心放在末端，合適的支出比例、款項流向，端賴資訊公開揭露透明化便可防止所有弊端。不妨建議各公益目的事業主管機關公布年度補助、捐贈案件最少的公益信託，揭露每年投入了那些公益、做了哪些事情？藉由資訊揭露、互相比較，獎勵優秀、譴責怠惰，即可讓不良公益信託無所遁形。

「目前這個修正草案版本像是一列正在駛向懸崖的列車……」公益信託從業人員憂心地說。公益信託是鼓勵有能力的善心人士為扶助公益多面向發展，幫助到政府照顧不到的弱勢與各項公益，而過度監督、關卡重重，無疑是汙名化所有有心為善的人，可見的未來，捐助成立公益信託的人少了，真正受傷害的還是這些拿不到政府資源的各類公益團體及弱勢族群。公益信託與社福團體期盼法務部「公益信託專章」修訂持續彙整各方建議，法律修正不應因噎廢食限制社會正能量發展，才是全民之福。

公益信託是幫助政府照顧不到的弱勢，過度監督、關卡重重，造成捐助公益信託的人變少，...
公益信託是幫助政府照顧不到的弱勢，過度監督、關卡重重，造成捐助公益信託的人變少，真正受傷害的還是這些拿不到政府資源的各類公益團體及弱勢族群。 (聯合報資料畫面)
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