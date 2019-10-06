未見高鐵評估報告 專家：應公佈昭信

2019-10-06 17:11 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



交通部審查會日前已敲定高鐵延伸屏東採「左營案」，一位受訪的交通專家反對說，交通運輸政策應從「國土規劃、國家競爭力、區域發展與預期效益」規劃，而非「兩點間快速移動」的思維。這位專家建議，交通部鐵道局應公佈「可行性研究階段的評估報告」，讓受委託的執行公司具名負責。

應公布評估報告

「交通部在可行性評估階段提出的效益評估報告，是由鐵道局委託的『顧問單位、公司』來執行，公信力不足。」上述專家表示，政院拍板定案高鐵延伸屏東、敲定左營案，過程、方式與結論皆讓多數交通運輸學者感到「嚴重質疑」呼籲交通部應攤開評估報告、公佈執行評估報告的公司，讓顧問公司具名背書，也接受運輸專家們的檢驗。

專家解釋，擬定交通政策時，應先「確認國土規劃原則、創造的國家競爭力、區域發展的展望與預期效益」，而非「兩點間快速移動」的簡單思維。對於交通建設的財務、效益評估都可以再談，重點是政府應先清楚評估、並說明清楚「政策能帶動多大的國家競爭力效益」。

正確交通規劃思維

比方說，小港潮州案讓高鐵可延伸至小港國際機場，如此，台中以南的商務旅客有一個出國搭飛機的新選擇，可先搭高鐵至小港機場出國；此即為一種完整的「提升國家競爭力」論述。

這位不願透露姓名的專家強調，建設交通首重評估「整體的國土規劃、創造的國家競爭力、區域發展的展望與預期效益」，也就是說，交通部須講清楚國土規劃的論述、預期對國家競爭力、屏東區域發展帶來多少效益？如今，以搭乘人次推估，左營案的六塊厝站每小時將只能發1～2班車，班次過少的情況下，效益不足，反而降低了屏東當地的交通服務水準。

【更多精采內容，詳見 】