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警察騎哈雷助弱勢 日月光社團齊響應

2019-10-06 17:48台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

警政署主辦慈善園遊會，將所得及募款全部歸公益團體所用。6日的「愛在每一個角落」慈善園遊會共有勵馨、創世及芥菜種基金會等22家社福機構一同響應。松菸文創廣場上，有展示警用重機的交通大隊及全副武裝、配槍的特勤隊等，在助弱勢的同時也宣導警政。警政署長陳嘉銘表示：「警務單位義不容辭，顯示外表陽剛的警察也有一顆柔軟的心。」

警政署助社福

開場由小貝殼工作坊成員帶來《外婆的澎湖灣》烏克麗麗表演，6日一場由警政署及日月光張媽媽基金會主辦的「愛在每一個角落 慈善園遊會」於松菸文創廣場舉行，現場氣氛輕鬆讓觀眾也跟著音樂搖擺。下午則有孔鏘大樂團、王彩樺及黃妃等人「藝」氣相挺，持續炒熱氣氛。

警政署署長陳家銘表示：「今天所有的收入，都歸現場公益團體運用。」園遊會上的攤販，有小貝殼工作坊自閉症患者手作香皂、基督教芥菜種基金會的小吃攤販，還有刑事警察局以木製復古彈珠台供大人小孩同樂，同時結合警政宣導。

陽剛警展溫柔

一旁還有全副武裝、手持配槍的除暴特勤隊，民眾紛紛上前搶著合照，也讓民眾接觸到一般不易靠近的警務人員形象。台北市交通警察大隊也以展出2台警用哈雷重機，供民眾試乘體驗。

陳家銘署長表示：「日月光基金會登高一呼，便吸引22個公益團體一同共襄盛舉。」他也表示，警務人員平常就以照顧社會灰暗角落及弱勢為宗旨，笑說：「我們一受到邀請就跳出來主辦，各警務單位的踴躍參與，代表陽剛形象的警察也有一顆柔軟溫暖的心。」

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警察文創

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