親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

金鐘獎完整得獎名單出爐！ 「與惡」包辦最終6大獎

聯合報一周大事9/29~10/5

2019-10-06 04:20聯合報 綜合報導

南方澳跨港大橋斷裂，造成外籍漁工6死，震驚社會。 圖／聯合報系資料照片
南方澳跨港大橋斷裂，造成外籍漁工6死，震驚社會。 圖／聯合報系資料照片
分享

國內：

10月1日：宜蘭南方澳跨港大橋斷裂，壓毀橋下3艘漁船，6名外籍漁工罹難。

3日：台中市大雅區兩間相鄰建在農地上的鐵皮廠房起火，不但兩名消防員命喪火窟，也燒出農地違章工廠拆不勝拆的管理大漏洞。

國外：

10月1日：中共建政70周年，香港同日多處出現示威，爆發激烈警民衝突，港警近距離對著示威人士開槍，一名18歲學生左胸中槍重傷。

4日：香港特首林鄭月娥宣布，根據「緊急法」訂立「禁蒙面法」，5日0時起實施，引發大規模抗議示威，一名14歲少年被便衣員警開槍擊傷左大腿，許多百貨商場、銀行停業，港鐵也停駛。林鄭稱香港社會已陷入半癱瘓。

港府公布「禁蒙面法」，民眾上街抗議，一名婦人高舉面具，上面寫著「解散警隊 刻不容...
港府公布「禁蒙面法」，民眾上街抗議，一名婦人高舉面具，上面寫著「解散警隊 刻不容緩」。 （法新社）
分享

香港特首農地消防員港大禁蒙面法槍擊林鄭月娥

相關新聞

國慶大會活動亮點多 北市遊行、桃園晚會、屏東焰火

2019-10-05 17:30

陳吉仲到高雄與農民座談 陳菊散會前半小時現身

2019-10-05 14:53

川嶋行旅車票融在地特色 入圍金點概念設計獎

2019-10-05 14:32

為粧佛藝術奉獻 釋迦族後代羅賓卓釋迦首訪台

2019-10-05 14:10

故宮南院張大千廬山圖特展 南部民眾就近觀賞

2019-10-05 14:07

熱議題／台灣細鯿瀕絕 汐止夢湖成功復育

2019-10-05 00:20

熱議題／夢湖地主槓上惡煞 守護生態13年

2019-10-05 00:20

臺大管理碩士學分班、法律學分班招生中

2019-10-05 19:20

打造「海綿城市」 臺中干城風華再現 干城運輸場站路平及人行道改善工程

2019-09-30 00:00

中市推機器人教育成績亮眼　崇倫國中稱霸國際奧林匹亞機器人全國賽

2019-09-30 00:00
看更多

熱門文章

孫大千：蔡英文賣力守護的 只是自己的政權

2019-10-05 09:23

呂秀蓮痛批蔡英文酬庸濫權 兩年就把台灣家當敗光

2019-10-05 15:35

日媒封韓國瑜「遲刻魔」 財經雜誌評論遲到事件

2019-10-05 10:49

蘇起：兩岸情勢將脆弱到風吹草動都可能觸發地動山搖

2019-10-05 11:28

時代力量又爆出走潮？決策委員蕭新晟宣布退黨

2019-10-05 16:58

陸下禁令後首次十一長假 陸客赴台旅遊人數再探底

2019-10-05 11:53

蔡沁瑜：讓「郭台銘」三個字從國民黨陣營中消失

2019-10-05 17:22

韓國瑜靠副手拉抬選情？ 趙少康：把這些人找回來才是關鍵

2019-10-05 11:53

韓國瑜總統選情亮紅燈 基層瀰漫分裂投票氛圍切割

2019-10-05 13:40

馬批蔡政府操弄亡國感 蔡英文：種芒果的才是馬英九

2019-10-05 11:26

影／誰約「吳郭會」？吳敦義怒：我沒提 郭辦：不會強求

2019-10-05 17:54

郭家軍勸美女議員選立委有譜？ 戴寧：半個月做決定

2019-10-05 14:21

日媒封韓「遲刻魔」 王淺秋：如有立場，目的不言而喻

2019-10-05 15:20

馬英九：蔡英文操弄「芒果乾」 將成「斷交總統」

2019-10-05 10:12

倒數百日南部6縣市立委選情 綠營備戰藍要突破

2019-10-05 09:16

影／被問「韓江配」 韓國瑜猛回「這3字」避談副手

2019-10-05 17:20

吳郭會破局 吳敦義：我沒有提出這樣需求

2019-10-05 10:34

總統大選是權貴與庶民對決 郁慕明：票集中投韓國瑜

2019-10-05 20:08

台美情報合作 政戰在台發源由淡水轉至復興崗

2019-10-05 10:43

王金平：拿不到親民黨選總統門票 續留國民黨

2019-10-05 15:28

國軍淡水神秘招待所成功閣 記述兩蔣冷戰情報風雲

2019-10-05 10:41

陳吉仲到高雄與農民座談 陳菊散會前半小時現身

2019-10-05 14:53

郭柯進軍國會！郭正亮：下屆兩大黨席次都難過半

2019-10-05 13:33

我國集遊法也禁蒙面 警局長：過去未落實、未來會執行

2019-10-05 14:45

等不到橘營參選總統門票就休息？ 王金平：只休息3天

2019-10-05 16:16

韓國瑜遭日媒封「遲刻魔」洪秀柱嗆蔡英文「罄竹難書」

2019-10-05 13:16

披「橘袍」不成就休息 王金平：沒選繼續留在國民黨

2019-10-05 16:19

陳宏昌第二？盧嘉辰站台郭家軍 批藍提名被派系把持

2019-10-05 17:00

新北黨部掛立委參選人與韓國瑜看板 李乾龍：坐七望八

2019-10-05 12:48

內鬥讓李哲華遭陣前換將？ 吳敦義：什麼叫鬥？開玩笑

2019-10-05 10:38

韓國瑜找江啟臣當副手？江：純屬傳言

2019-10-05 17:27

洪秀柱晚間參加老人會慶生 全程台語唱老歌鄉親喊讚

2019-10-05 21:13

談郭柯合 柯文哲：我和時代力量也有七成相通

2019-10-05 10:41

陳淞山：蔡英文副手只有兩選擇 白綠已撕破臉

2019-10-05 15:22

台南深綠鐵板一塊 柱柱姐：我不信邪

2019-10-05 13:34

談總統大選 柯文哲：民進黨把投票率降低就穩贏了

2019-10-05 10:40

競選合照韓國瑜臉被刺破 山地原民立委參選人怒報警

2019-10-05 20:16

未掛與韓國瑜掛合照看板？藍議員諷：民進黨別著急

2019-10-05 16:16

影／扁爆「要的戰犯是陳菊」 柯文哲：民進黨要誠實面對困境

2019-10-05 12:35

國民黨：總統、立委選舉二合一 全面勝選是唯一目標

2019-10-05 15:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top