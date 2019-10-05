親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

今晚變天轉濕涼！熱低壓恐成颱 影響國慶連假後2天

金鐘不斷更新！ 黃鐙輝摘金奪迷你劇男配

投書稱立委選舉查賄成效將歸零 法務部駁斥

2019-10-05 20:04中央社 台北5日電

針對民眾投書以最近3屆立委選舉賄選起訴人數，預測明年立委選舉查賄成效零起訴，法務部今天表示，投書內容抹煞執法人員努力，不足為訓，強調查賄絕不歸零，候選人勿心存僥倖。

今天有媒體刊登民眾投書，內容提及最近3屆立委的查賄成績每況愈下，大膽預測第10屆立委的查賄成效將零起訴，「到底是魔漲道消，還是選風變好，有待研究」。

法務部晚間發布新聞稿表示，民國105年第9屆立委選舉，屏東地檢署曾起訴一名立委候選人，投書內容卻指該次選舉「零起訴」，顯與事實不符。

法務部指出，前3屆立委選舉遭起訴的立委候選人人數逐年減少，並非查賄成績每況愈下，查賄成績不僅在於起訴候選人多寡，還需衡酌選風改善程度、起訴其他非候選人（例如：樁腳）及反賄成效等情形。

新聞稿也提到，法務部在歷屆立委選舉期間，指示最高檢察署督導檢、警、調、廉機關積極偵辦賄選案件及多方宣導反賄選，除查辦賄選者及時遏止不法，並因提前防範賄選發生，而減少起訴候選人件數。

法務部認為，投書內容只以起訴立委候選人人數，認定查賄成績每況愈下，及預測第10屆立委的查賄成效為零起訴，恐造成民眾誤解及抹煞執法人員的努力，實不足為訓。

法務部表示，面對明年總統、副總統與立委二合一選舉，所有查察機關不問對象、黨派、身分、地位，秉持「有聞必查」、「有據必辦」態度，積極主動查察賄選，以遏止選舉不法情事發生。

法務部也藉此重申嚴正執法、查賄不設限的堅定決心，強調查賄絕不會歸零，候選人切勿心存僥倖以身試法。

賄選屏東

相關新聞

陳吉仲到高雄與農民座談 陳菊散會前半小時現身

2019-10-05 14:53

川嶋行旅車票融在地特色 入圍金點概念設計獎

2019-10-05 14:32

為粧佛藝術奉獻 釋迦族後代羅賓卓釋迦首訪台

2019-10-05 14:10

故宮南院張大千廬山圖特展 南部民眾就近觀賞

2019-10-05 14:07

熱議題／台灣細鯿瀕絕 汐止夢湖成功復育

2019-10-05 00:20

熱議題／夢湖地主槓上惡煞 守護生態13年

2019-10-05 00:20

臺大管理碩士學分班、法律學分班招生中

2019-10-05 19:20

打造「海綿城市」 臺中干城風華再現 干城運輸場站路平及人行道改善工程

2019-09-30 00:00

中市推機器人教育成績亮眼　崇倫國中稱霸國際奧林匹亞機器人全國賽

2019-09-30 00:00
看更多

熱門文章

孫大千：蔡英文賣力守護的 只是自己的政權

2019-10-05 09:23

日媒封韓國瑜「遲刻魔」 財經雜誌評論遲到事件

2019-10-05 10:49

批陳菊民主罪人 道歉嗎？柯文哲：管他的

2019-10-05 00:13

蘇起：兩岸情勢將脆弱到風吹草動都可能觸發地動山搖

2019-10-05 11:28

呂秀蓮痛批蔡英文酬庸濫權 兩年就把台灣家當敗光

2019-10-05 15:35

時代力量又爆出走潮？決策委員蕭新晟宣布退黨

2019-10-05 16:58

陸下禁令後首次十一長假 陸客赴台旅遊人數再探底

2019-10-05 11:53

阿扁肯定兒子質詢：蔡英文政府沒有「卡韓」

2019-10-05 03:17

熱議題／台灣細鯿瀕絕 汐止夢湖成功復育

2019-10-05 00:20

韓國瑜靠副手拉抬選情？ 趙少康：把這些人找回來才是關鍵

2019-10-05 11:53

韓國瑜總統選情亮紅燈 基層瀰漫分裂投票氛圍切割

2019-10-05 13:40

馬批蔡政府操弄亡國感 蔡英文：種芒果的才是馬英九

2019-10-05 11:26

獨／26歲維新黨「刺客」 突入台中第六選區立委戰局

2019-10-04 21:29

熱議題／夢湖地主槓上惡煞 守護生態13年

2019-10-05 00:20

吳郭會取消後 老虎軍團：500郭台銘粉絲小老虎歸隊

2019-10-04 23:34

退選將遭懲處 時力北市立委參選人陳雨凡宣布退黨

2019-10-04 22:19

郭家軍勸美女議員選立委有譜？ 戴寧：半個月做決定

2019-10-05 14:21

「對時力已心寒」 陳雨凡宣布退黨

2019-10-04 22:31

馬英九：蔡英文操弄「芒果乾」 將成「斷交總統」

2019-10-05 10:12

影／誰約「吳郭會」？吳敦義怒：我沒提 郭辦：不會強求

2019-10-05 17:54

吳郭會破局 吳敦義：我沒有提出這樣需求

2019-10-05 10:34

倒數百日南部6縣市立委選情 綠營備戰藍要突破

2019-10-05 09:16

日媒封韓「遲刻魔」 王淺秋：如有立場，目的不言而喻

2019-10-05 15:20

蔡沁瑜：讓「郭台銘」三個字從國民黨陣營中消失

2019-10-05 17:22

影／被問「韓江配」 韓國瑜猛回「這3字」避談副手

2019-10-05 17:20

集氣！韓百日策略 「決戰雲嘉南」

2019-10-05 00:03

王金平：拿不到親民黨選總統門票 續留國民黨

2019-10-05 15:28

台美情報合作 政戰在台發源由淡水轉至復興崗

2019-10-05 10:43

郭柯進軍國會！郭正亮：下屆兩大黨席次都難過半

2019-10-05 13:33

國軍淡水神秘招待所成功閣 記述兩蔣冷戰情報風雲

2019-10-05 10:41

我國集遊法也禁蒙面 警局長：過去未落實、未來會執行

2019-10-05 14:45

陳吉仲到高雄與農民座談 陳菊散會前半小時現身

2019-10-05 14:53

綠猛追韓國瑜百億青創基金 青年局：是市長4年任期承諾

2019-10-04 21:27

「運動產業發大財」韓推庶民體育

2019-10-05 00:00

等不到橘營參選總統門票就休息？ 王金平：只休息3天

2019-10-05 16:16

披「橘袍」不成就休息 王金平：沒選繼續留在國民黨

2019-10-05 16:19

韓國瑜遭日媒封「遲刻魔」洪秀柱嗆蔡英文「罄竹難書」

2019-10-05 13:16

刺客出現 中市第六選區三腳督

2019-10-04 23:30

內鬥讓李哲華遭陣前換將？ 吳敦義：什麼叫鬥？開玩笑

2019-10-05 10:38

新北黨部掛立委參選人與韓國瑜看板 李乾龍：坐七望八

2019-10-05 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top