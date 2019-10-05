陳吉仲到高雄與農民座談 陳菊散會前半小時現身

2019-10-05 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



農委會主委陳吉仲今天率團隊赴高雄旗美高中舉辦「照顧農民—農民福利與年金制度」座談，宣達農業保險等多項政策，並強調無關乎選舉。但散會前半小時，總統府祕書長陳菊無預警現身，引起現場騷動。陳菊說，她是代表總統參加一項身心障礙團體的活動，順道過來致意，除感謝農民過去的支持，也替農民加油。

農委會這場座談會吸引大旗美地區2、300名基層農會幹部及農友參加 ，農委會機關首長在台前一字排開，陣容浩大，展現解決農民問題的誠意。與會的立委邱議瑩說，農委會多項政策都與農民福利息息相關，其中農民退休金制度，她會在立院進行督促。

陳吉仲開場白以父親早年養豬遇上口蹄疫的事件為例，說明農民的辛酸，指當年他父親借貸300萬養豬，碰上口蹄疫後負債逾500萬，最後賣了2塊地才償完債務。所幸台灣歷經多年努力，口蹄疫去年已拔針成功，近期也與香港、新加坡等地洽商豬肉出口，香港1公斤豬肉為230元，台灣才70元，扣除空運成本，還能賺錢。

他說，農委會目前推動農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險、保障實際耕作者等4大保險，以前務農卻無法加保的人，現在都能納保。沒有固定農地的農友，本月起連子代也可以加入農保，每月交78元保費，生育、死亡或身障都可給付。

農民職災保險部分，每月保費只要15元，去年11月起有20萬3千人加保，21人不幸發生職災，獲賠30萬6千元，保障比過去更高。以往有農保資格的人才可買職災保險，現在連軍公教退休人員也能加入農保。