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南方澳斷橋他被請辭 唐湘龍：21年沒檢測也不該斷

2019-10-04 15:47聯合報 記者吳淑君╱即時報導

南方澳跨港大橋斷裂，昨天找到最後一具移工遺體，共奪六命，負責維管該橋的台灣港務公司董事長吳宗榮成為交通部首波開鍘人事，昨天「請辭」獲准。資深媒體人唐湘龍今早在他的電台節目說，港公司不知道該橋是港公司管的，從來沒檢測過，但他認為，就算21年沒檢測，那座條也不應該斷。

唐湘龍指出，橋沒檢測就應該斷喔？ 橋梁在設計時就像各地的河川堤防一樣，會有防洪標準，台北市是首善之都，堤防有200年的洪水頻率，200年發生一次的洪水，這牆要能擋得住，如果人少的，次級城鎮，可能就50年30年，10年的防洪頻率。

政府公共投資該有的成本效益考量，他認為，南方澳大橋起碼要有5、60使用年限，20年是很年輕，還在青春期的橋梁，一下子夭折，然後大家去討論有沒有安檢。

他更指出，買新車品質有一定的信賴，不用到監理站檢查，5年過後才要每年要到監理站定檢，沒定檢會被開罰單。

橋也一樣，公安問題要求高，20年的橋就算檢測，也不該斷成那樣，剛好從中間斷，究竟是設計問題，還是施工，材料有問題，這些都不用追究嗎？不要到了選舉，包庛自己人到這樣的地步。

唐湘龍說，南方澳跨港大橋是前宜蘭縣長游錫堃任內蓋的，大家這段不談，就只叫現任的台灣港務公司董事長吳宗榮下台，滾蛋，負責，叫誰下台，除了消氣之外，對解決事情一點幫助都沒有，他不會看到誰下台高興，是要看到誰負責。

南方澳跨橋大橋斷裂，造成6死，震驚社會。 記者候永全／攝影
南方澳跨橋大橋斷裂，造成6死，震驚社會。 記者候永全／攝影
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