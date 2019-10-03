工輔法釀未爆彈？ 經部：環保、公安達標才能原地經營

2019-10-03 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



台中市大雅區違章工廠大火，導致兩名消防員罹難，「工廠管理輔導法」議題浮上檯面。經濟部指出，目前可確定起火的兩棟建物是「違建」，但能否列為違章工廠由「工輔法」納管，關鍵在於有沒有製造加工行為。

立法院六月底剛修正「工輔法」，給予低污染工廠二十年轉型合法期，消防員工作權益促進會跟環團都抨擊，農地違章工廠大多是鐵皮搭建，消防員救災風險高，但政府還要花二十年時間輔導這些工廠合法化，形同放置二十年的未爆彈。

經濟部中區辦公室副主任許正宗表示，消防人員會有生命安全問題，通常情況是建物內堆太滿，屋內沒有防火間隔。「工輔法」放寬二十年轉型合法，主要分兩部分，前十年是工廠若要在原地經營，會被要求環保、公安都要符合標準，之後輔導登記為特定工廠。

後十年標準較嚴格，許正宗說，雖然登記為特定工廠，但其實工廠還沒有建築使用執照，違章工廠要合法化，大部分的情況到後面都要重蓋，因為還是要看建材是否符合防火標準，符合後才能做土地變更拿建築使用執照。

但針對台中市大雅區違章工廠大火事件，許正宗表示，就目前所知，兩間建築分別是百慕達紙廠跟群峪公司，群峪公司是做物流業的，裡面很多塑膠、保麗龍等包裝，紙廠也是，都是存放較多易燃物的建物。

他說，百慕達紙廠在台中南屯有一個合法工廠，起火的那間是附屬設施，如果沒有製造加工行為，只是存放東西，就不屬於「工輔法」納管項目，「但現在都燒光光，裡面有沒有操作機器有待認定。」

經濟部工業局長呂正華則表示，違章工廠要管制其實很困難，這是台灣二、三十年環境造成的，「工輔法」修法後，經濟部正在努力訂子法，就是不希望讓違章工廠在外頭沒人管，目前取得特定工廠登記的有約七千四百家，都需要接受輔導跟符合消防規定，也希望地方政府能依據此制度將所有違章工廠納管。

許正宗強調，今年一月經濟部已經開始在盤點全國農地上的建物，利用衛星影像去查，應該是農地卻出現建物，就會到現場去看，如果有製造加工行為，認定是工廠，就會要求符合「工輔法」中規定並納管。