開科技國是會議 陳時中寄望副總統

2019-10-03 18:34 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



「今天大家（滿場160位專家）來這裡參與會議，非常期待、懇請陳副總統能親自召開跨部會（經濟、衛福、科技部）科技國是會議。」衛福部長陳時中3日在「Medical AI（人工智慧醫療）產業化大會」中表示，目前的政委科技會報層級並不足，希望以國家層級推動人工智慧結合醫療產業。接續致詞的副總統陳建仁僅照稿演出，未正面回應。

產業化須靠政府

「台灣的醫療不錯、人工智慧也已有相當程度發展，但坦白說，我們還談不上產業化。」陳時中認為，過往科技業的發展都是專業單位各自努力，但產業化的過程中，政府應該扮演怎樣的角色？或者說，政府Top down的時機到了沒？他認為，時機已經成熟，政府由上而下推動的時代已經來了。

衛福部：由被動轉主動

「比起科技部近年的努力，衛福部感到汗顏。」衛福部以往在政策面都是站在政策性的角度，靠著各地的醫學中心各自努力，近期他曾在會議上公開表態「衛福部由被動轉為主動的時機到了。」明年已請國衛院提出一個「醫療科技發展計畫」與精準醫療示範計畫，落實政府Top down。

陳時中說，致詞前已向陳副總統報告，「現況還是留於各部會各自努力。」陳時中解釋，目前科技會報由政委層級主持、月底召開的跨部會會議為次長層級，但層級還不夠高，應該請陳副總統主持，真正拉高到國家級，起碼開1~2次科技國是會議，整合上下，才能達到分進合擊的效果。

期待科技國是會議

陳時中進一步說，若是由政務委員的角色推動，可能需要3位政務委員合力才夠，但這樣就無法達到整合的效果。陳副總統是最適合的人選，醫療專精又服人望，他非常期待、懇請陳副總統親自主持科技國是會議。

接續上台致詞的陳建仁則並未回應陳時中的請求，照稿致詞，勉勵在座專業人士造就台灣豐碩佳績，並強調，在精準醫學時代裡發展Medical AI，須有個人化醫學、參與醫學及預測化醫學的思維。8分鐘致詞未提及召開國是會議，大合照後即離場未受訪。

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