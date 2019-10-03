親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
U人物／黃春明
政治
軍事
綜合

陸「液體黃金」比炒股好賺 官方出手打黃牛卻被買單吞沒

台中火警2消防員殉職 郭辦：郭台銘將提供實質幫助

2019-10-03 12:01聯合報 記者周志豪╱即時報導

今天凌晨台中市大雅區一間鐵皮工廠傳出火警，搶救過程中導致2名消防隊員殉職。身兼全國義消總會總顧問的鴻海創辦人郭台銘上午也透過辦公室表示，第一時間已掌握訊息，今天會派人表達慰問，提供實質幫助，但郭本人不會親自到場。

郭辦發言人蔡沁瑜表示，郭台銘希望社會發生這些危難時，大家都能同心協力，幫助台灣度過難關。

今天凌晨台中市大雅區一間鐵皮工廠傳出火警，搶救過程中導致2名消防隊員殉職。身兼全...
今天凌晨台中市大雅區一間鐵皮工廠傳出火警，搶救過程中導致2名消防隊員殉職。身兼全國義消總會總顧問的鴻海創辦人郭台銘上午也透過辦公室表示，第一時間已掌握訊息，今天會派人表達慰問，提供實質幫助，但郭本人不會親自到場。記者周志豪／攝影
分享

郭台銘蔡沁瑜

相關新聞

台大教授周桂田：能源轉型是刻不容緩國家發展問題

2019-10-02 21:46

大潭7號機展延至2022年底 環差初審過關

2019-10-02 17:34

盧秀燕再批台電新增中火機組「絕不妥協」

2019-10-02 17:14

旅法推動僑務有功 蔡國泰獲頒玉山專業獎章

2019-10-02 15:43

猝死或虐死？ 衛福部要了解去年台中托嬰中心案

2019-10-02 14:29

打造「海綿城市」 臺中干城風華再現 干城運輸場站路平及人行道改善工程

2019-09-30 00:00

中市推機器人教育成績亮眼　崇倫國中稱霸國際奧林匹亞機器人全國賽

2019-09-30 00:00

中市力推影視札根　《美力台灣》3D行動電影車開進28所偏鄉學校

2019-09-26 00:00

熱門文章

高鐵300萬疑雲 陳明文妻子打破沉默：到了台北忘了拿

2019-10-03 10:32

有郭董、柯P關愛眼神 「女王蜂」黃玉芬要選立委

2019-10-02 20:26

獨／國民黨通過「最強菜農」林佳新選立委 對決蔡其昌

2019-10-02 13:28

韓國瑜民調下滑 台師大教授：國民黨浪子該回頭了

2019-10-02 17:08

公督盟立委評鑑出爐 蟬聯15次優秀立委的是他

2019-10-03 01:42

「從沒說五月天用了5000萬善款」 韓競辦嚴正駁斥

2019-10-02 16:44

換李向郭釋善意？ 吳郭會「已進行幕僚作業」

2019-10-03 01:07

孫大千：Wecare高舉著愛高雄旗幟報私仇

2019-10-03 08:22

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top