感謝熱心奉獻僑社 李耀熊獲頒海華榮譽章

2019-10-03 09:56 聯合新聞網 台北訊



李耀熊勉勵年輕人，不論在哪個行業，「要努力、要肯定、要有信心」就會更邁向成功的道路。圖片提供／僑委會 分享 facebook

僑務委員會於2日舉行頒贈僑務諮詢委員李耀熊海華榮譽章儀式，感謝他於西班牙地區熱心奉獻、凝聚僑心，協助政府推動僑務工作及國民外交的貢獻，並由委員長吳新興授予勳章。

吳新興首先恭喜李耀熊獲頒海華榮譽章，他表示，李耀熊為僑委會自1923年以來第120位獲獎章者，感謝他四十餘年於西班牙凝聚僑心，他也是臺灣到西班牙開疆闢土的第一代臺商，從餐飲業白手起家，到現在成為當地代表性食品進口商，更是歐洲臺商指標性人物。他接著說，李耀熊海外經商成功，但從未忘記故鄉臺灣，更無保留的支持自己生長的「根」，在僑居地幫助駐處人員推廣僑務工作，本次獲獎實至名歸。

吳新興強調，獲得海華榮譽獎章的僑領，都不是一時半刻對僑務工作及臺灣的支持，而是畢生為臺灣奉獻自我，李耀熊在西班牙地區照顧僑胞、服務臺商、推廣僑教工作、文化藝術展演等不遺餘力，此外也借用自身人脈，行銷臺灣，將臺灣推向國際舞臺。

李耀熊感謝僑委會對他的肯定，他表示，他從小在臺灣成長，對他來說只要肯努力就不會輸給別人，因此他勉勵年輕人，不論在哪個行業，「要努力、要肯定、要有信心」就會更邁向成功的道路。他接著說，他自1972年起隻身旅居海外，語言卻完全不通，為了要在西班牙打下根基，他便在閒暇之餘苦讀，因此他現在說得一口流利的西班牙文，更在當地紮根。李耀熊強調，即使身在海外，他對中華民國臺灣仍有著永不忘卻的情懷，臺灣更是他的家鄉，只要旅西僑胞、臺商或政府有需要，他定會義不容辭的挺身相助，雖說現在小有成就，但李耀熊依舊不忘回饋臺灣。

他說，2016年時中南美洲厄瓜多發生7.8級強震，時任世界臺商聯合總會總會長的他自掏腰包美金30,000元，更號朝時任中南美洲臺商總會總會長梁輝騰，一同籌得美金92,700元、新臺幣90餘萬，來捐助當時的地震受災戶。李耀熊最後說，人生短暫，仍要奮鬥、要有成果，但一定不能忘記回饋故鄉，中華民國臺灣就是永遠的家鄉、永遠的「根」。

現場包括李耀熊的夫人曾尺、前駐西班牙代表黃瀧元、僑務委員劉金枝、歐洲臺灣商會聯合總會名譽總會長劉美姬、輔導總會長李玉英、西班牙臺灣協會會長劉晊廷夫婦、中歐百貨駐臺代表廖峻培、僑委會前副委員長陳宗文夫婦、副委員長高建智、呂元榮、主任秘書張良民、前參事吳豐興及各級主管皆出席見證儀式。

吳新興（站立者）表示，李耀熊海外經商成功，但從未忘記故鄉臺灣，更無保留的支持自己生長的「根」，在僑居地幫助駐處人員推廣僑務工作，本次獲獎實至名歸。圖片提供／僑委會 分享 facebook