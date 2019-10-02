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南韓華城連續殺人案 主嫌自白「另外殺了5人」

影／移工勞動部抗議「買工費就地合法化」

2019-10-02 15:40聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

台灣移工聯盟、台灣國際勞工協會等團體，下午到勞動部抗議「買工費就地合法化」，要求廢除私人仲介制度，強制政府對政府直接聘僱。

台灣移工聯盟到勞動部抗議「買工費就地合法化」，要求廢除私人仲介制度，強制政府對政...
台灣移工聯盟到勞動部抗議「買工費就地合法化」，要求廢除私人仲介制度，強制政府對政府直接聘僱。記者曾學仁／攝影
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台灣移工聯盟、台灣國際勞工協會等團體到勞動部抗議「買工費就地合法化」。記者曾學仁...
台灣移工聯盟、台灣國際勞工協會等團體到勞動部抗議「買工費就地合法化」。記者曾學仁／攝影
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台灣移工聯盟到勞動部抗議「買工費就地合法化」，要求政府對政府直接聘僱。記者曾學仁...
台灣移工聯盟到勞動部抗議「買工費就地合法化」，要求政府對政府直接聘僱。記者曾學仁／攝影
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勞動部移工

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