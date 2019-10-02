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旅法推動僑務有功 蔡國泰獲頒玉山專業獎章

2019-10-02 15:43聯合新聞網 綜合報導

吳新興（右）頒贈蔡國泰（左）玉山僑務專業獎章。圖／僑委會
吳新興（右）頒贈蔡國泰（左）玉山僑務專業獎章。圖／僑委會
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僑務委員會委員長吳新興1日頒贈玉山僑務專業獎章予僑務諮詢委員蔡國泰，感謝他服務法國僑社數十年如一日，不只熱心僑界公益及僑團活動，並多次聲援臺灣參與世界衛生大會，協助推動國民外交及僑務工作。

吳新興表示，蔡國泰1975年留學法國，攻讀國際公法，學成後以法律人的細膩精神在當地成功創業，成為一名傑出企業家，並與臺中精機公司合作，為臺灣精密機械產品進入歐洲市場打下紮實基礎。此外，他也不忘提攜後進，在2009年創立世界臺灣商會聯合總會青商會，親自指導年輕後輩，協助僑社傳承。

吳新興指出，蔡國泰40多年來雖然身在法國，卻心繫臺灣，不只利用自身人脈與專長擔任法國主流社會與僑社之間的橋樑，每當臺灣發生天災，例如莫拉克風災、花蓮大地震，他都立即伸出援手，令人感佩。

蔡國泰對於獲頒玉山僑務專業獎章感到十分榮耀，回想起籌設世界臺商總會青商會過程十分辛苦，但成效卓越，今年邁入第十年，已有青商成員進入世界臺灣商會聯合總會擔任要職，成功讓僑社力量世代傳承。此外，他長年在歐洲與各個階層交流，對於小國如何在列強環伺下保持國富民強，有深入研究，此趟歸國也希望對此貢獻意見，為臺灣外交事務提供建言。

吳新興（右）親自為蔡國泰別上獎章。圖／僑委會
吳新興（右）親自為蔡國泰別上獎章。圖／僑委會
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吳新興（右三）、呂元榮（右二）及蔡國泰（右四）與觀禮佳賓合影。圖／僑委會
吳新興（右三）、呂元榮（右二）及蔡國泰（右四）與觀禮佳賓合影。圖／僑委會
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吳新興（後左四）、蔡國泰（後左三）與觀禮佳賓合影。圖／僑委會
吳新興（後左四）、蔡國泰（後左三）與觀禮佳賓合影。圖／僑委會
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法國吳新興玉山僑委會

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