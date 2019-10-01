統促黨非法集會 警4次舉牌警告送辦

2019-10-01 18:46 中央社 台北1日電



張安樂今天參加統促黨在台北車站前廣場舉辦的「慶祝中華人民共和國建立70週年」活動，警方大陣仗派出800名警力。記者李隆揆／攝影 分享 facebook

中華統一促進黨今天在台北車站前廣場舉行「慶祝中華人民共和國建立70週年」非法集會，黨主席張安樂現身演講，經警方現場4次舉牌警告後解散，全案依涉違反集會遊行法辦理。

張安樂今天下午參加統促黨在台北車站大門前廣場舉辦的「慶祝中華人民共和國建立70週年」活動，由於未獲警方核准其集會申請，警方大陣仗派出800名警力，針對北車周遭、行政院、立法院、總統府和總統寓所等重要處所維安。

由於統促黨在北車非法集會，警方現場指揮官、台北市警察局中正第一分局分局長沈炳信也分別於下午3時28分、3時38分、3時48分和3時51分共進行4次舉牌警告，現場人潮才逐漸散去，全案將依涉違反集會遊行法傳喚相關人士到案、送辦。

另，由於現場活動未經許可搭建，主管單位台北市公園處也依法開罰。

由於香港歌手何韻詩日前遭統促黨成員胡志偉潑漆，媒體會後聯訪詢問胡志偉是否為統促黨成員，以及事前是否知情潑漆一事。

張安樂表示，胡志偉曾是黨內自忠黨部榮譽主委，但胡志偉在5年前成立大陳島鄉情文化促進會後，基本上就都沒參加統促黨的黨內活動，黨內主委一職也辭了。他說，自己事前並不知道有關潑漆行動一事，指胡志偉現在都是以大陳島鄉情文化促進會的名義做事。

張安樂表示，統促黨先前要申請集會遊行活動，但警政署長陳家欽卻說統促黨申請的活動都不准，質疑台港大遊行可在台舉辦，統促黨卻不被允許，但不會因此而做小動作，也從來不知道潑漆一事。

台灣多個公民團體9月29日在台北市舉行「929台港大遊行：撐港反極權」集會，何韻詩受訪時突遭一名蒙面男子潑紅漆，警方現場逮捕涉案的胡志偉和梁太富；隔日再拘提包括陳友達等7名共犯，9人均為大陳島鄉情文化促進會成員。