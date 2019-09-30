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米塔颱風停止清運 環保局：明早10時起加收垃圾一次

2019-09-30 13:03聯合報 記者曾增勳╱即時報導

中颱米塔颱風來襲，桃園市停班停課，市府環保局今天上午宣布今天停止清運垃圾一天，一早已透過媒體和全市各里辦公室廣播系統通知市民，市政府米塔颱風災害應變中心召開第一次災害應變工作會議，環保局長呂理德表示，今天考量清潔隊員值勤和民眾倒垃圾安全，停止清運垃圾一天，也因連續2天停收垃圾，垃圾清運壓力大，該局決定明天上午10時起，各區增加清運垃圾一次，明天傍晚恢復正常清運垃圾，恢復市容環境。

中颱米塔颱風來襲，桃園市今天停止清運垃圾一天，環保局宣布明天上午10時起增加清運...
中颱米塔颱風來襲，桃園市今天停止清運垃圾一天，環保局宣布明天上午10時起增加清運垃圾一次。記者曾增勳／攝影
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中颱米塔颱風來襲，桃園市今天停止清運垃圾一天，環保局宣布明天上午10時起增加清運...
中颱米塔颱風來襲，桃園市今天停止清運垃圾一天，環保局宣布明天上午10時起增加清運垃圾一次。記者曾增勳／翻攝
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米塔颱風停班停課
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