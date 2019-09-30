世界臺商總會第25屆年會閉幕 陳副總統呼籲臺商返臺投資

2019-09-30 09:05 聯合新聞網 台北訊



陳副總統鼓勵臺商回臺灣投資，和政府一起拼經濟。圖/僑委會提供 分享 facebook

世界臺灣商會聯合總會第25屆年會暨第3次理監事聯席會議27日在桃園體育大學舉行閉幕典禮，由總會長游萬豐主持。副總統陳建仁由僑務委員會委員長吳新興及桃園市長鄭文燦陪同蒞臨，鼓勵在場臺商多多回來投資臺灣，和政府一起拼經濟，讓國際看見臺灣的創新、科技及智慧。

陳副總統肯定滿任總會長游萬豐的貢獻，並恭賀新任總會長施至隆當選。他提到，政府正積極推動歡迎臺商回臺投資行動方案，已有142家臺商通過審查，投資金額達新臺幣6,100億元，創造超過5萬2,000個就業機會。他說，蔡總統上任3年多來，不管是年金改革、轉型正義、能源轉型，產業創新等，都是很有遠見的社會改革工程，就算遭遇國際情勢變化與美中貿易衝擊，臺灣的經濟依舊持續穩定成長，成為四小龍之首，這都因為政府在基礎建設及產業發展上打下良好基礎。

陳副總統表示，對於臺商夥伴在僑居地參與海外僑社活動、協助推展公眾外交工作，努力提升臺灣國際能見度，他代表政府向臺商朋友表達最誠摯的感謝。臺灣的國際處境相當困難，因為有臺商朋友的努力，政府在拓展國際外交有更多機會，同時鼓勵臺商夥伴培育年輕世代參與僑務工作，協助推展經貿交流及公眾外交，加強臺灣和僑居國的鏈結。

第25屆總會長游萬豐（左）與新任第26屆總會長施至隆（右）進行交接儀式，由吳新興（中）擔任監交人。圖/僑委會提供 分享 facebook

吳新興恭喜施至隆及許秋揚接任總會長及監事長，期望在新任團隊帶領下讓臺商會更加壯大。他表示，近年美中貿易衝突，愈來愈多臺商將生產基地及資金導引回臺灣，因此相關經營培訓、國內醫療需求、子女回臺教育、資金調度與融資等切身問題亟需協助，僑委會做為全球臺商會的輔導機關，理當責無旁貸提供後勤支援。為因應後續工作項目增加，僑委會現正重新檢視業務內容，將僑商處「團體服務科」更名為「臺商服務科」，期望僑委會成為臺商朋友的第一服務窗口，讓臺商在海外打拚無後顧之憂。

鄭文燦恭賀新接任施至隆總會長，他說臺商朋友們都是傑出的企業家，展現臺灣人打拚的精神，相信未來臺商總會一定能夠繼續做更好的發展，同時也歡迎臺商來桃園置產及投資，政府團隊一定做最友善、堅強的後盾。

世界臺商總會目前共有75個會員國家，187個地區商會，會員人數超過4萬人，此次會議共有來自世界各地臺商共1,300人參加，會中選出施至隆擔任第26屆總會長及梁輝騰擔任第27屆總會長。閉幕典禮當日並進行新任總會長及監事長移交儀式，由吳新興擔任監交人。