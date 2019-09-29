颱風米塔影響停班 大台北醫院開診情況一覽

2019-09-29 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



輕度颱風米塔暴風圈持續擴大，明天不排除增為中度颱風，晚間許多縣市陸續宣布明日停班停課，其中包括大台北地區，各大醫院也因此調整開診安排，列舉如下。

●台大醫院（包括總院、兒童醫院）：開設颱風特別門診，急診及住院服務照常，健檢暫停。

●長庚體系：台北長庚及林口長庚設「颱風特別門診」；基隆長庚及情人湖院區、長庚診所、桃園長庚門診全面停診。急診則均照常。

●新光醫院：門診健檢中心、正子中心、醫學美容中心及同新門診暫停，急診及住院服務照常。

●振興醫院：門診休診，急診照常。

●台北榮總：門診及夜診停止，急診照常。

●國泰醫院：門診、門診手術及檢查暫停服務，急診、住院服務照常。

●三軍總醫院：各院區門診全面暫停服務，住院及急診照常服務。

●北醫附醫：門診、健檢暫停服務；住院、手術、急診、聯檢中心、影像醫學部照常服務。

●馬偕紀念醫院(台北、淡水)及馬偕兒童醫院：夜診停診。僅開設少數颱風門診，急診照常。健檢中心服務暫停但全身腸胃鏡檢查除外。詳細開診情況請見網頁: http://www.mmh.org.tw/info-news-detail.asp?

●台安醫院：除住院、急診及血液透析服務外，停止所有門診、門診手術及門診檢查服務。關懷媽媽寶寶班（準父母教室）課程取消。

●台北慈濟：上午門診、住院、急診、相關檢查檢驗、健康檢查服務均照常進行。下午開診情況將視颱風狀況，於明早0930再行決定。

●輔大醫院：開設颱風天特別門診（上午內科高芷華醫師、外科張晃宙醫師、兒科魏妤倩醫師；下午、晚上停診）。內視鏡及超音波室上午處理住院及急診病人。洗腎依已約定班別提供服務。檢驗科抽血時間為08:00-12:00。成人及兒童注射門診暫停。聖路加健檢與門診暫停。住出院照常、急診照常24小時，X光檢查請到急診辦理。手術依照醫院調整。